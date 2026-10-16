Guía de actividades: mirá todos los shows y recorridos previstos para este finde

La oferta de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) para este fin de semana abarca propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y de entretenimiento distribuidas en distintos puntos del país.

A continuación, te detallamos la lista completa de eventos y circuitos disponibles según la región.

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Asunción:

Viernes 16 de octubre:

Acto de donación de libros al Colegio San Martín de Porres de Ñemby y a la Escuela Taller de Asunción : Donación de libros en Ayolas 129 entre Benjamín Constant y El Paraguayo Independiente (Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos) a las 10:00.

Bioestanque: Peces extraños : Actividad al aire libre en Av. Gral. Máximo Santos - Museo de Ciencias - Complejo Textilia, de 16:00 a 19:00. Entradas en muci.org.

Crocheteando Plantas : Taller creativo en Complejo Textilia, Av. Gral. Máximo Santos 1030 - Museo de Ciencias, de 17:00 a 18:30. Costo: G. 35.000 por persona. Entradas en la página web de Muci.

Ecos de la Loma Tarumá : Recorrido histórico y festival artístico en México c/ Rodríguez de Francia - Punto Divertido a las 18:00. Entradas con acceso libre y gratuito.

Vinos + Vereda : Degustación de vinos en Guillermo Enciso Velloso 2369 - Club Lab, de 17:30 a 20:00. Teléfonos: +595992863262 / +595993330038.

Francesco - Intervención Dancística : Ballet Clásico en Pdte. Franco e/ Chile - Teatro Municipal a las 11:30. Entradas con acceso libre y gratuito. Teléfono: +595 975555209.

La Noche de Capasa : Experiencia cultural y gastronómica en Palma y José Garibaldi - Edificio Museo CAPASA a las 18:30. Entradas: G. 60.000 en asuncion.live.

Inauguración de la Exposición de Bonsái : Exposición en Sala Seminario “Branislava Susnik” - Centro Paraguayo Japonés, de 19:00 a 22:00.

Seducción y Destino : Orquesta en Pdte. Franco e/ Chile - Teatro Municipal Ignacio A. Pane a las 20:00. Entrada libre y gratuita. Teléfono: +59521441826.

Hellbutcher, Masacre, Nervochaos en Paraguay : Concierto de metal en Mcal. Estigarribia - Vodevil Venue a las 21:00. Entradas en la página web de Ticketea.

Concierto de Los Nocheros - 40 Años: Festival de música en Federación Rusa y Cabo 1º Marecos - Teatro José Asunción Flores a las 21:00. Entradas en la página web de Ticketea.

Viernes y sábado 17 de octubre:

La Recova en el Puerto : Feria de artesanía y productos artesanales en Centro Cultural del Puerto de Asunción, de 08:30 a 18:00. Entradas con acceso libre y gratuito.

Tour de la Cerveza Artesanal: Actividad turística y gastronómica con punto de encuentro en Hoteles del Centro de Asunción, de 19:00 a 22:30. Entradas: G. 350.000 por persona (aplica costo adicional a hoteles lejanos). Teléfono: +595981989095.

Viernes 16 al domingo 18 de octubre:

World Skate Games ASU26 : Evento deportivo en Av. Eusebio Ayala y calle interna C.N.D - Arena UENO SND a las 07:00. Entradas en la página web de Tuti.

Visitá el Planetario San Cosmos : Actividad astronómica en Av. Gral. Santos - San Cosmos - Complejo Textilia. Horarios: Viernes de 16:00 a 20:00 / Sábado de 14:00 a 21:00 / Domingo de 14:00 a 20:00. Entradas en la página web de Muci.

Fitpar 2026: Feria Internacional de Turismo del Paraguay : Feria de promoción y negocios turísticos en Dr. Juan Eulogio Estigarribia 5086 - Centro de Convenciones Mariscal, de 11:00 a 19:00. Entrada con acceso gratuito con registro previo. Teléfono: +59521621510.

Sayonara : Exposición fotográfica en Domingo Portillo 1182 - Centro Paraguayo Japonés. Entrada con acceso libre y gratuito.

Nadie vuelve porque sí : Obra teatral en Calle Antequera 1061, esq. República de Colombia - Teatro Arlequín. Horarios: Viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Entradas en la página web de Ticketea.

El Ritualista: Obra de teatro en Gral. Díaz 1163 casi Don Bosco - Sala la Correa a las 20:00. Costo: G. 80.000. Teléfono: +595994988364.

Sábado 17 de octubre:

Chacarita, Arte e Historia : Recorrido guiado desde Punto de encuentro: Copetrol, Pyo. Independiente y Caballero a las 10:00. Acceso libre y gratuito, con reserva de lugares en la página web de Asunción Live.

Belluras del Cha : Recorrido histórico y cultural en Oliva esq. Independencia Nacional - Hotel Guaraní a las 14:00. Entrada libre y gratuita con previa inscripción en la publicación de @bellurasdelcha en instagram.

Taller Sensorial y Velas Aromáticas : Taller en Palma c/ Montevideo - Palmaroga Hotel Asuncion, Tapestry Collection by Hilton, de 17:00 a 20:00. Entrada: G. 260.000 por personas. Teléfono: +595982571541.

Feria Palmear: Festival Doble Diez : Feria gastronómica, artística y cultural en Calle Palma, Centro Histórico de Asunción, de 11:00 a 23:00. Entrada libre y gratuito.

7 Colinas de Asunción : Recorrido guiado histórico por Asunción con puntos de salida en Plaza Comuneros y Loma Kavara, de 16:00 a 17:30. Entradas: G. 70.000.

Ruta de Bibliotecas : Club de lectura en Mcal. Estigarribia 1039 - Alianza Francesa de Asunción, de 17:00 a 21:00.

La Fogata: Club de Lectura : Actividad cultural en Complejo Textilia, Av. Gral. Máximo Santos 1030 - Museo de Ciencias, de 17:30 a 18:30. Costo con acceso libre y gratuito en la página web de Muci.

Entre Nos : Encuentro en Quesada 5050 entre Charles de Gaulle y Tte. Zotti - Plaza Mariscal, de 16:00 a 19:00. Costo: G. 50.000.

Concierto “Tácito: 20 Años” : Evento musical en Ayolas esq. Benjamin Constant - Salón García Lorca - Centro Cultural Manzana de la Rivera, de 19:30 a 00:00. Entradas en la página web de Tuti. Teléfono: +595971623092.

DOS-22 presenta P12 Tour Asunción : Evento musical en Maestras Paraguayas 1886 esq. Av. Cnel. Schweitzer - Solar Perrier Salón de Eventos a las 18:00. Entradas en la página web de Ticketea.

Sábados de Cine (Drama y Terror) Paraguayo : Cine en Defensa Nacional 737 - Las Mercedes a las 17:00. Entrada con acceso libre y gratuito.

Fiesta Jopará CDI 2026 : Festival gastronómico y cultural en Sargento 1º Eliodoro Fernández 308 esquina Bahía Negra - Colegio CDI, de 18:30 a 22:00. Entradas en la página web de Ticketea.

Sábado Porã: Observación de Aves : Actividad educativa y de naturaleza en Complejo Textilia, Av. Gral. Máximo Santos 1030 - Museo de Ciencias a las 17:30. Costo: Gs. 20.000 por persona. Entradas en la página web de Muci.

Íntimamente : Espectáculo musical en Teatro Latino, Tte. Fariña esquina Iturbe a las 20:00. Entradas en la página web de Ticketea.

Observación de Luna : Actividad astronómica en Complejo Textilia, Av. Gral. Máximo Santos 1030 - Museo de Ciencias, de 18:30 a 20:30. Entradas en la página web de Muci.

Plantas y Lunas : Recorrido guiado en Complejo Textilia, Av. Gral. Máximo Santos 1030 - Museo de Ciencias, de 19:00 a 21:00. Costo: Gs. 90.000 por persona. Entradas en la página web de Muci.

Obratour : Recorrido guiado en Complejo Textilia, Av. Gral. Máximo Santos 1030 - Museo de Ciencias a las 09:00. Costo: 20.000 Gs. por persona. Entradas en la página web de Muci.

Feria Agroecológica : Feria en Plaza Italia, de 06:00 a 14:00. Entrada con acceso libre y gratuito.

Moratoria Revocada: Fotografía en Estrella 977 - Espacio E. Horarios: Sábado 20:30 - Domingo 19:30. Entrada libre y gratuita.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre:

Dino Aventura : Parque de dinosaurios en My. Perenciollo Merlo 2150 c/ Dr. Bestard - Quinta Ykua Sati, de 14:00 a 20:00. Entradas en tuti.com.py.

Burger Fest: Festival gastronómico en Concepción Leyes de Chávez 151 - Complejo Barrail a las 11:00. Entradas en la página web de Tuti.

Domingo 18 de octubre:

Visita Guiada Dramatizada : Visita guiada en Pdte. Franco e/ Chile - Teatro Municipal Ignacio A. Pane a las 15:00. Entrada con acceso libre y gratuito.

Visita a la Exposición «La Arquitectura de un Cajón, Distancia de Mundos» : Exposición en Ayolas esq. Benjamin Constant - Espacio Samudio / Casa Castelvi - Manzana de la Rivera, de 09:00 a 14:00.

Drama Tour Teatro Municipal : Recorrido guiado en Pdte. Franco esq. Alberdi - Teatro Municipal Ignacio A. Pane a las 15:00. Entradas con acceso libre y gratuito por orden de llegada. Teléfono: +595992404877.

Domingos de Arpa en el Zielo Hotel : Show en vivo en Av. Madame Lynch y Punta Brava - Hotel Zielo, de 08:10 a 10:00. Entradas: Acceso con consumición en el local. Teléfono: +595981161122.

Tour Campo de Girasoles + City Tour Encarnación : Actividad turística con salida desde Av. Eusebio Ayala 4501, Asunción. Salida a las 23:30 del día anterior. Costo: Gs. 220.000 - seña de Gs. 100.000. Teléfono: +595985684027.

Laboratorio de Hojas : Actividad educativa y científica en Complejo Textilia, Av. Gral. Máximo Santos 1030 - Museo de Ciencias, de 17:00 a 18:30. Costo: Gs. 20.000 por persona. Entradas en la página web de Muci.

Más Allá del Corte : Evento de peluquería y barbería en Av. Aviadores del Chaco - Centro de Eventos Paseo La Galería a las 08:00. Entradas en ticketea.com.py.

Corona Sunset: Festival musical en La Ribera, Nueva Asunción a las 14:00. Costo: Gs. 120.000. Entradas en la página web de Ticketea.

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Departamento de Central:

Viernes 16 al domingo 18 de octubre:

Nimbo Park : Actividad recreativa en Av. Mariscal López - Parking del Pinedo Shopping - San Lorenzo, de 10:00 a 22:00. Entradas en la página web de Tuti y en boletería del parque.

Viví la Primavera en Wisner : Actividad recreativa y experiencia gastronómica en Av. San Antonio, Manuel Ortiz Guerrero - Wisner Chocolates - San Antonio. Horarios: Viernes de 09:00 a 16:00 / Sábados y domingos de 09:00 a 17:00. Entradas: Menores de 5 años acceso libre y gratuito; niños de 6 a 12 años: Gs. 40.000; mayores de 12 años y adultos: G. 60.000. Teléfono: +595985334313 (con agendamiento previo).

World Skate Games ASU26: Evento deportivo en Av. Ñu Guasú - Salón Medallistas Olímpicos del Comité Olímpico Paraguayo - Luque a las 07:00. Entradas en la página web de Tuti.

Sábado 17 de octubre:

Feria Palmear: Edición World Skate Games ASU26 : Evento deportivo en Av. Ñu Guasú - Salón Medallistas Olímpicos del Comité Olímpico Paraguayo - Luque, de 10:00 a 21:00. Entradas: Acceso libre y gratuito.

Noche Acústica en Sal Ginkeria : Experiencia musical y gastronómica en Av. Mariscal López - Pinedo Shopping - Sal Ginkeria - San Lorenzo a las 22:00. Teléfono: +595983510988.

Pausa y Pigmento: Talleres de arte para adultos en Cascada Nº 20, Barrio Primavera - Luque, de 17:00 a 19:00. Entradas: G. 100.000 por persona. Teléfono: +595961341118.

Domingo 18 de octubre:

Domingo de Show de Arpa en el Bourbon : Festividad gastronómica en Avenida Sudamericana 3104 - Hotel Bourbon - Luque, desde las 13:00. Entradas: Acceso con consumo en el local.

Corremos Juntos, Vencemos Juntos: Evento deportivo y solidario en Parque Ñu Guasu, Luque desde las 07:00. Costo de inscripción: G. 120.000.

Departamento de Cordillera:

Viernes 16 de octubre:

Formación Artística - Clases de Canto, Guitarra y Teclado: Taller en Tte. Weiler y Colonos Alemanes - Casona Büttner - San Bernardino, de 16:30 a 18:30. Entradas con acceso libre y gratuito. Teléfonos: +595981836595 / +595983379128.

Sábado 16 de octubre:

Ruta de la Caña : Actividad turística y gastronómica en Ruta Paraguarí - Piribebuy - FORTÍN S.A - PLANTA INDUSTRIAL, de 07:00 a 16:00. Entradas: G. 390.000 por persona. Teléfono: +595984817990.

Feria del Shopping Mercado Sanber: Feria de artesanía y gastronomía en Plaza Gral. Bernardino Caballero, San Bernardino, de 08:00 a 14:00. Entrada con acceso libre y gratuito.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre:

Ruta del Licor y la Miel : Recorrido gastronómico en Gral. Rogelio Benítez, Piribebuy a las 10:00. Teléfono: +595982404503.

Circuito Vivencial del Arte - Tobatí : Tour guiado con salida desde Asunción - Toba - Tobatí. Entradas: G. 390.000. Teléfono: +595984 817 990.

Tour del Queso - PROCOLE: Actividad gastronómica en Compañía Naranjo - PROCOLE Fábrica de quesos suizos - Piribebuy, de 10:00 a 14:00. Teléfono: +595976999888 con agendamiento previo.

Departamento de Alto Paraná:

Viernes 16 de octubre:

Tributo Rock Internacional y Clásicos Latinos en Vivo : Show en vivo en Av. Campo Vía c/ Villa Montes - Brooklyn Kitchen & Bar - Ciudad del Este a las 22:00. Teléfono: +595992215000.

Feria Gastronómica Nacional e Internacional : Feria gastronómica en Estacionamiento de la Facultad Politécnica - UNE Barrio San Juan km 8 Acaray a las 17:00. Teléfonos: +595973590677 / +595213281244.

Noche de Tango : Experiencia gastronómica show en vivo en Monseñor Rodriguez e/ Rafael Barret y Juan Pablo II - Bar San Miguel Plaza City - Ciudad del Este. Entradas al +5959833860858.

Oktoberfest 2026 : Evento gastronómico en Snack Bar - Hotel Casino Acaray, Ciudad del Este, de 19:00 a 01:00 hs. Teléfono: +595993282815.

Encuentro Científico Tecnológico: Evento científico en Barrio San Juan km 8 Acaray - Campus Universidad Nacional del Este - Ciudad del Este a las 19:30. Teléfonos: +595975553702 / +59521328144.

Viernes 16 al domingo 18 de octubre:

Maratona de Compras 62 Horas: Turismo de compras en Monseñor Rodríguez c/ Av. Dr. Luis Maria Argaña - New Zone Importados Shopping del Este, Ciudad del Este (62 horas corridas del 16 al 18 de octubre). Entradas con acceso libre y gratuito.

Sábado 17 de octubre:

Pilates Solidario: Evento deportivo en Studio Ocho Pilates - Ciudad del Este. Horarios: 15:00 a 15:45 - 16:00 a 16:45. Entradas: G. 50.000. Teléfono: +595994653598.

Domingo 18 de octubre:

Yoga al Aire Libre : Evento deportivo en Mca. José F. Estigarribia - Anfiteatro del Lago de la República - Ciudad del Este a las 09:00. Entradas a través de la publicación del evento o la biografía de @yogalibrecde en instagram.

Oktoberfest La Diva Cervecería & New Zone : Evento gastronómico en Estacionamiento del Shopping del Este - Ciudad del Este, de 12:00 a 22:00. Entradas con acceso libre y gratuito. Teléfonos: +595973236126 / +595973721169.

Gran Feria del Este : Feria en Arte y Oficios Barrio Obrero Av. Eugenio A. Garay e/ Chaco Boreal - Ciudad del Este, de 09:00 a 16:30. Entradas con acceso libre y gratuito. Teléfono: +595973373797.

Sunday Pink - Paseo en Barco Kattamaram : Recorrido guiado en Área Naval, acceso desde el estacionamiento del Shopping París - Ciudad del Este, de 11:00 a 14:00. Entradas: G. 250.000 por persona. Teléfono: +595973584857.

Picnic Pilates: Evento deportivo en Mcal. José F. Estigarribia - Lago de la República, Zona Verde - Ciudad del Este, de 07:30 a 10:45. Entradas al +595986898306 (cupos limitados).

Departamento de Itapúa:

Viernes 16 al domingo 18 de octubre:

Experienza: +Pitch: Actividad sobre imagen y comunicación en Avd. Los Pinos y Av. Fulgencio Yegros - Salón de eventos de Agua Vista - Encarnación. Teléfono: +595982190911.

Viernes 16 y dábado 17 de octubre:

Show en Vivo en el Casino Carnaval: Show en vivo en Avd. Luis Irrazabal y Gral. Cabañas - Hotel Casino Carnaval - Encarnación a las 21:00. Teléfono: +595994790305.

Sábado 17 de octubre:

Vestir(se) de Poder : Charlas sobre moda, estilo e identidad en Avd. Los Pinos y Av. Fulgencio Yegros - Espacio LifeStyle - Agua Vista - Encarnación. Teléfono: +595986123002.

Ñande Gourmet: Evento gastronómico en Avd. Los Pinos y Av. Fulgencio Yegros - Salón de eventos de Agua Vista - Encarnación a las 17:00. Teléfono: +595982190911.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre:

Cervetour Itapúa: Actividad turística y gastronómica en Gral. Bruguuez, Encarnación, de 08:00 a 20:00. Costo: G. 1.095.000 por persona. Teléfonos: +595984424037 / +595985623880.

Domingo 18 de octubre: