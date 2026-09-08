Turismo en expansión impulsa nuevas inversiones en el país

El turismo es considerado una de las industrias más importantes, no por su peso dentro del PIB de Paraguay, sino porque redistribuye ganancias en la economía, según explican los referentes del sector.

Así, este sector abre oportunidades para la hotelería, así como para la gastronomía, el transporte, el comercio y otros servicios relacionados a la actividad.

Según la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), durante 2025 ingresaron al país 3.657.194 turistas, con un aumento del 91% frente al mismo periodo de 2024.

Este mayor movimiento también se traduce en un importante impacto económico, ya que según cifras del ente, el año pasado alcanzaron aproximadamente US$ 1.422 millones en ingresos turísticos.

En cuanto al origen de los turistas, Argentina concentró el 79,98% de las llegadas, con 1.623.366 personas; seguida por Brasil, con el 10,14% y 206.467 turistas. Estados Unidos representa el 1,09%, con 22.166 visitantes, mientras que otros mercados concentran el 9%.

Crecer en alojamientos

Este crecimiento genera oportunidades para los distintos sectores vinculados a la actividad y muestra la necesidad de acompañar la demanda con mayor infraestructura.

En ese contexto, el sector hotelero apunta a elevar la capacidad de alojamiento del país hasta unas 10.000 camas, de acuerdo a un informe de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY).

En esa línea, el ministro interino de la Senatur, Javier Ramírez, viene informando a la prensa local sobre los proyectos hoteleros previstos para 2027 y 2028, con establecimientos de entre 200 y 300 habitaciones.

En tal sentido, los datos hacen referencia al crecimiento del segmento eventos, así como las inversiones en general dentro de Paraguay.

En esa línea, en palabras de Ramírez, “también el sector hotelero está teniendo apuestas muy importantes y seguirá creciendo en materia de alojamiento y de oferta hotelera”.

En cuanto a las zonas con mayor recepción de inversión, se destacan Asunción, Encarnación y Alto Paraná.

A la par, la Senatur trabaja con el sector turístico en general para atraer una mayor cantidad de eventos internacionales, considerando que este segmento genera movimiento en toda la cadena. “Hoy el principal público es el corporativo que viene para eventos. Pero tenemos que seguir trabajando también en desarrollar un calendario de actividades atractivo en la capital, por ejemplo, durante el verano”, apunta el ministro de Turismo.