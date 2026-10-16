¿Ya pensaste en tus vacaciones 2027? Esto podés encontrar en la Fitpar

La edición número 21 de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (Fitpar) que inició este viernes congrega a más de 600 expositores, 300 marcas y representantes de 11 países.

Además de conocer atractivos turísticos, los visitantes pueden consultar paquetes, boletos aéreos y opciones de hospedaje, así como averiguar sobre las promociones que presentan las agencias participantes.

¿Qué opciones hay para elegir el próximo destino?

Uno de los atractivos de la feria son los outlets de agencias de viajes, que ofrecen promociones y oportunidades para quienes comienzan a organizar sus próximas vacaciones.

Así también, los stands de países, regiones y ciudades permiten conocer propuestas turísticas, recibir información de primera mano y consultar alternativas según el tipo de viaje que se quiera realizar.

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Stands participantes

En esa línea, para quienes sueñan con unos días de descanso junto al mar, República Dominicana participa como país invitado de esta edición.

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Carlos Peguero, viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional de la República Dominicana, comentó la importancia económica del turismo para el Producto Interno Bruto (PIB) de su país.

“La participación de República Dominicana permite a los visitantes acercarse a las propuestas turísticas del país que cada año registra un aumento en la cantidad de turistas”, resumió.

Entre las opciones que ofrece esta nación destacan las opciones turísticas que incluye destinos como Punta Cana, Samaná, Puerto Plata y La Romana, conocidos por sus playas y su infraestructura hotelera.

Taiwán busca acercar su cultura a los visitantes

Taiwán, presentador oficial de la Fitpar 2026, cuenta con un stand propio en el que busca acercar su cultura a los paraguayos.

El embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Lee, destacó que el espacio tiene como eje la promoción del turismo sostenible y busca que los visitantes puedan tener un contacto más cercano con la cultura taiwanesa.

La propuesta incluye sorteos como un viaje a Taiwán, charlas y juegos, actividades con las que el público podrá conocer más sobre el país y sus atractivos.

Destinos de larga distancia

La feria también permite explorar opciones para viajes de larga distancia. España, por ejemplo, ofrece alternativas para combinar turismo urbano, patrimonio histórico y gastronomía.

Madrid se destaca por su oferta de arte, teatro, arquitectura, mientras que Barcelona atrae por las obras de Antoni Gaudí y sus recorridos por lugares emblemáticos, como La Rambla.

México es otra opción para quienes buscan combinar historia, playas del Caribe y gastronomía. Entre los destinos que pueden formar parte de un itinerario figuran Cancún, Yucatán y la Ciudad de México.

Foz de Iguazú, Salta y otros destinos regionales

Quienes buscan viajes más cercanos también pueden recorrer los stands de Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil, además de conocer propuestas de ciudades y regiones argentinas.

Ante este último, punto la provincia argentina de Salta presenta una propuesta que combina tradición colonial, naturaleza, gastronomía y experiencias culturales. Sebastián Simón, director de turismo de la provincia de Salta (norte argentino), precisó el destino como la “escapada perfecta a un paso de Asunción” e invitó al público paraguayo a descubrir sus atractivos.

Detalló que la provincia es conocida por su arquitectura colonial, sus valles y sus paisajes naturales. “La oferta apunta a quienes buscan combinar recorridos culturales, gastronomía y actividades en contacto con la naturaleza”, apuntó.

Asimismo representantes de Foz do Iguazú presentaron información sobre los atractivos de la ciudad brasileña, que van más allá de las Cataratas del Iguazú e incluyen otras experiencias para los visitantes.

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También participan representantes de Corrientes y de otros puntos de la región, con alternativas para quienes desean organizar escapadas familiares o viajes de pocos días.

Qué consultar antes de contratar un viaje

Además de conocer destinos, la feria ofrece la posibilidad de conversar directamente con agencias de viajes y representantes turísticos para consultar paquetes, boletos aéreos, hospedaje y otros servicios.

Datos de Fitpar

La Feria Internacional de Turismo del Paraguay (Fitpar) se desarrolla en el Centro de Convenciones del Mariscal, la entrada es gratuita previo registro. El horario de apertura para el ingreso a la feria que va hasta el domingo 18 de octubre de 11:00 a 19:00 horas.