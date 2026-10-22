Maldonado concentra el 52 % del gasto turístico de Uruguay con Punta del Este al frente

Así lo indica un informe del Observatorio Económico y Turístico, que señala que esta situación se dio pese a que la llegada de turistas extranjeros disminuyó cerca de un 8 % en la temporada 2025-2026.

El gasto fue de 1.062 millones de dólares en un departamento en el que el turismo es uno de sus principales motores económicos y que genera más de 12.000 empleos.

En promedio, el gasto por visitante en Maldonado fue de 1.210 dólares, más del doble del promedio del país, que fue de 566 dólares. El 87 % del gasto turístico fue en el balneario de Punta del Este, que recibió el 85 % de los visitantes del departamento.

Según datos del Ministerio de Turismo, Uruguay recibió durante el pasado año 3.604.488 de turistas, que generaron ingresos por 2.040 millones de dólares. Los destinos más visitados fueron en primer lugar Montevideo y en segundo lugar Punta del Este, epicentro de la actividad social durante la temporada estival.

"Estos datos que estamos ofreciendo pueden ser una gran herramienta para tomar decisiones en momentos difíciles", dijo a la prensa el decano de la Universidad Católica del Uruguay, Augusto Ferreira, quien participó de la presentación de este jueves.

Entre otros datos, Ferreira destacó que Maldonado haya triplicado su población y lo asoció al hecho de que este es "el departamento de mayor tasa de empleo y menor desempleo del país", por lo que mucha gente se traslada allí en busca de oportunidades. El departamento superó a Montevideo en junio de 2026 al alcanzar una tasa de empleo de 65,8 %.

Por otro lado, el informe también revela que el departamento tiene 17.000 empresas activas. Con 78 empresas cada 1.000 habitantes, superó a Montevideo y tiene "la mayor densidad empresarial del país".

El 85 % de estas empresas corresponden a rubros de servicios y comercio y concentran el 90 % del empleo. Además, el 96,6 % son micro o pequeñas empresas y entre las medianas y grandes empresas concentran el 49 % de los puestos de trabajo del departamento.

Este fue el primer informe de un observatorio que se planteó el objetivo de crear un indicador de bienestar para evaluar la calidad de vida de la población de Maldonado, así como estimar el PBI departamental y hacer seguimiento a variables como el empleo, los tipos de cambio, la diversificación de los mercados turísticos y la las necesidades de infraestructura.