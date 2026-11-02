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Viajes
02 de noviembre de 2026 - 15:50

Las reservas hoteleras en París acusan cierre de año más débil en medio de las protestas

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París, 2 nov (EFE).- Las reservas turísticas en París muestran signos de desaceleración de cara al cierre de 2026, con niveles inferiores a los del año pasado y una caída prevista de las llegadas aéreas internacionales, en un otoño marcado por las protestas sociales, pero el sector mantiene sus previsiones de crecimiento en 2026 a 40 millones de visitantes, un 0,9 % más respecto a 2025.

Por EFE
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Las reservas hoteleras para noviembre se sitúan 1,9 puntos porcentuales por debajo de las registradas en las mismas fechas de 2025, mientras que para diciembre el desfase es de 0,5 puntos, según los datos publicados este lunes por el Observatorio de Turismo de París.

Por su parte, las llegadas aéreas internacionales previstas entre noviembre de 2026 y enero de 2027 retroceden un 7,8 % interanual, de acuerdo con las reservas registradas por las plataformas ForwardKeys y Amadeus a 11 de octubre, precisó el Observatorio.

La caída es especialmente acusada en algunos mercados emisores, como Italia, con un descenso del 30,1 %, Corea del Sur (-17 %), Japón (-12,3 %), Estados Unidos (-11,7 %), Australia (-11,5 %) o España (-6,1 %). En cambio, las reservas desde México aumentan un 13,2 %, Brasil un 2 % y Canadá un 0,4 %.

Los datos disponibles no permiten atribuir directamente el debilitamiento de las reservas a las movilizaciones recientes contra el encarecimiento del coste de la vida, según el Observatorio de Turismo de París.

En este sentido, el sector señala que los niveles previstos para noviembre y diciembre ya estaban contemplados en sus estimaciones anteriores.

La evolución contrasta con el comportamiento de septiembre, cuando la ocupación hotelera en París intramuros alcanzó el 89,1 %, 2,3 puntos más que un año antes.

La capital recibió ese mes unos 3,2 millones de turistas, mientras que la afluencia durante las tres primeras semanas de octubre aumentó un 8,3 % interanual.

El buen comportamiento de septiembre estuvo respaldado por un calendario intenso de congresos y ferias, así como por acontecimientos internacionales como los conciertos de Céline Dion y la visita del papa León XIV.

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