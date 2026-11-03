La Costa del Sol expone su atractivo 365 días al año para fidelizar al turista británico

El presidente de la Diputación de Málaga y del Patronato de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, expuso este martes en la primera jornada de esta feria el liderazgo del mercado británico, que prevé cerrar 2026 con más de 3,3 millones de turistas, un 2,8 % más, y un impacto económico estimado en 4.629 millones de euros.

La estrategia de la Costa del Sol es mostrar "todo lo que puede ofrecer" al mercado británico, respaldar al sector turístico en esta feria y consolidar una relación "esencial" trabajando con empresas y profesionales como "secreto para el éxito".

Habrá más de 30 reuniones confirmadas con agencias, touroperadores, líneas aéreas y otros agentes estratégicos de esta industria, también avanzando en la línea tecnológica y especializada.

Salado expuso la necesidad de avanzar en la desestacionalización, algo que están consiguiendo, con el ejemplo de un mes de octubre que ha sido "espectacular" para el segmento de sol y playa, por lo que la invitación a los turistas es seguir acudiendo al destino una vez acabado el verano.

Reino Unido se presenta como un mercado "fundamental", no sólo por el volumen de viajeros, sino también por las oportunidades de demanda turística más allá de la época estival. "Un destino atractivo en cualquier época del año", garantizó Salado.

Entre enero y septiembre de este año, casi 905.000 viajeros británicos se alojaron en hoteles de la Costa del Sol, un 3,6 % más, y representan un 66,4 % del total de Andalucía. Las pernoctaciones llegaron a casi 4,5 millones, un 3,1 % más.

El "motor" de la Costa del Sol sigue siendo el sol y playa, pero también es "cultura, patrimonio, naturaleza" o "el mejor destino de golf de toda Europa", según el presidente.

La diversidad es una de las principales ventajas competitivas en las que se quiere apoyar la Costa del Sol para ser visitada en cualquier momento del año, sobre todo en un mercado que es estratégico por volumen, contribución económica y conectividad.

Además, existe una relación de confianza durante décadas, por lo que el destino se mantiene como "acogedor, accesible, competitivo y lleno de posibilidades". Salado lo presentó como "un lugar al que regresar, al que fidelizar y en el que descubrir nuevas maneras de divertirse".

La bajada de la previsión de plazas ofertadas al destino, que entre octubre y marzo de 2027 será de 1,3 millones, un 5 % menos, no preocupa a Turismo de Costa del Sol, ya que Salado explicó que, si hay más demanda, las compañías "rápidamente" pueden ampliar sus previsiones trimestrales.

Avalada por un crecimiento del 4 % en las llegadas aéreas hasta septiembre, la delegación de la Costa del Sol acude a la cita turística con expositor propio y una intensa agenda profesional.

Turismo Costa del Sol está en la WTM con un expositor propio de 250 metros cuadrados y 120 coexpositores, además de una agenda con más de treinta reuniones confirmadas con agencias de viajes, turoperadores, compañías aéreas y otros agentes estratégicos.

El espacio incorpora un área gastronómica con productos de Sabor a Málaga y se complementará con una campaña publicitaria en grandes pantallas y mupis de Londres.

Entre enero y septiembre de 2026, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró 2.526.009 llegadas de pasajeros británicos, un 4 % más que en el mismo periodo de 2025.

El Reino Unido se mantiene como primer mercado internacional del aeropuerto, que concentra el 12,6 % de las llegadas a España procedentes de este país y el 82,7 % de las registradas en los aeropuertos andaluces.

Actualmente, la Costa del Sol dispone de conexiones aéreas con dieciocho ciudades británicas, entre ellas Londres, Manchester, Bristol, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Leeds, Belfast y East Midlands.