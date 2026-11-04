Bruselas quiere diversificar el turismo y hacer más atractivo el empleo en el sector

"El turismo es uno de los mayores activos económicos estratégicos de Europa", afirmó el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apóstolos Tzitzikóstas, quien defendió darle "el reconocimiento y el lugar que merece" en la agenda comunitaria.

La nueva Estrategia de Turismo Sostenible de la UE pretende también mantener el liderazgo turístico europeo y afrontar nuevos desafíos como el cambio climático o las turbulencias geopolíticas, la concentración de visitantes y la escasez de trabajadores.

El sector representa el 10 % del valor añadido bruto de la UE y sostiene más de 20 millones de empleos, pero afronta un déficit de alrededor de un millón de trabajadores, según explicó Tzitzikóstas en un encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos EFE.

"Los salarios son muy importantes, pero no son lo único" para hacer más atractivo el empleo turístico, afirmó el comisario, mientras que la Comisión reconoce que las condiciones laborales y las dificultades para progresar también contribuyen a esa escasez.

Por ello, el Ejecutivo está analizando las condiciones laborales del turismo y el transporte, y presentará sus conclusiones en 2028.

También en materia de empleo, y para mejorar la formación y atraer talento, Bruselas creará una Academia Europea de Turismo que empezará a funcionar en 2027.

"Mi visión es crear la mejor y más sólida academia de turismo del mundo", lanzó Tzitzikóstas, quien prevé involucrar a universidades, centros de formación, laboratorios de pensamiento y otros actores del sector en la elaboración de programas de aprendizaje.

La iniciativa podría facilitar también la incorporación de trabajadores procedentes de terceros países, así como adaptar las competencias profesionales a los cambios tecnológicos derivados de la inteligencia artificial y la digitalización y contribuir a generar resiliencia ante las crisis que afectan al sector.

Aunque las primeras actividades serán principalmente por internet, el comisario quiere que la academia tenga en el futuro una sede física, dijo, sin precisar dónde ni cuándo.

"La Comisión apoyará a los destinos para gestionar mejor los flujos de visitantes, fomentar los viajes durante todo el año y mejorar la preparación ante posibles crisis", señala el Ejecutivo comunitario en el comunicado de presentación de la iniciativa.

La estrategia pretende responder así a los desequilibrios del turismo europeo, donde apenas el 13 % de los destinos concentra la mitad de las pernoctaciones, explicó Tzitzikóstas.

Para corregirlos, Bruselas propone un modelo europeo de gestión turística, una recomendación del Consejo y una "caja de herramientas" con buenas prácticas para distribuir los flujos de visitantes.

La intención es que estén disponibles de cara al verano de 2027, tras debatirlas con los Estados miembros, principales responsables de la política turística.

Bruselas quiere también fomentar las visitas a destinos menos conocidos, mejorar las conexiones de transporte y reducir la presión sobre las infraestructuras y las comunidades locales en los lugares masificados.

El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos también obligan, según la Comisión, a adaptar la oferta turística y mejorar la preparación ante emergencias.

La estrategia incluye además una red de coordinación de crisis y un diálogo específico sobre los cruceros, cuyas llegadas simultáneas de pasajeros pueden sobrecargar las ciudades portuarias.

Europa es el principal destino turístico internacional del planeta, aunque Tzitzikóstas advirtió de que los destinos asiáticos ganan terreno en un entorno de competencia creciente y de incertidumbre global.

Francia recibió 102 millones de turistas internacionales en 2024 y España, 93,8 millones, por delante de Estados Unidos (72,4), Turquía (60,6) e Italia (57,7), según ONU Turismo.

Pero las llegadas internacionales aumentaron un 6 % en Asia y el Pacífico en 2025, frente al 4 % en Europa. Y en el noreste asiático, que incluye China, Japón y Corea del Sur, el incremento alcanzó el 13 %, aunque parte del avance se debe aún a la recuperación pospandemia.

Para mantener el liderazgo, Bruselas apuesta por la promoción conjunta bajo la marca "Destino Europa" y por una Alianza del Turismo de la UE que reúna a administraciones, empresas y representantes del sector.

La estrategia, más orientada a coordinar políticas que a implementar nuevas normas o diseñar nuevos apoyos económicos, se centra en un sector de cinco millones de empresas, el 99 % pymes, para el que Bruselas asegura ha destinado al menos 18.000 millones de euros entre 2021 y 2027 a través de más de una docena de fondos comunitarios.