Nueva oleada de amenazas de bomba afecta al menos a 25 vuelos en diversos países europeos

Después de que ya el martes varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad en diferentes ciudades europeas, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió hoy una comunicación de amenaza de explosivos, que afectaron a tres vuelos, uno de salida a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán, según dijeron a EFE fuentes del gestor español de aeropuertos Aena.

Tras recibir estas amenazas contra dos aeronaves de Iberia y una de Air Europa se constituyó un comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una vez evaluadas y realizadas las comprobaciones pertinentes "se dieron por descartadas".

Otros países de destino u origen de vuelos de diferentes aerolíneas europeas fueron Francia, Bélgica, Austria, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Finlandia, Serbia y Rumanía, con Italia, la República Checa y Bulgaria entre los más afectados.

En uno de los primeros casos de los que hubo constancia, un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado de su trayectoria por una alerta de bomba cuando volaba sobre el espacio aéreo francés y dos cazas le obligaron a aterrizar en la base aérea de Évreux, al este de París, ante la negativa del piloto a tomar tierra en la instalación militar, informó la cadena France 3 en Normandia.

También tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague se vieron afectados por falsas amenazas de bomba, según informó a EFE el Ministerio de Transportes búlgaro, por lo que fueron escoltados por aviones militares hasta aterrizar.

Según explicó la aerolínea finlandesa Finnair a la televisión estatal YLE, uno de sus vuelos, con 144 pasajeros a bordo, fue asimismo escoltado por cazas italianos antes de tocar tierra sin incidentes en Roma, mientras que también en Austria ascendieron Eurofighter para acompañar a algunos aviones amenazados.

En todos los casos, que afectaron sobre todo a aerolíneas de bajo coste como Ryanair, Wizz Air y Aer Lingus, pero también a empresas nacionales como Iberia, Finnair o Aegean Airlines, las aeronaves fueron inspeccionadas sin que se descubriera posteriormente ninguna amenaza para los pasajeros.

En paralelo, en el aeropuerto de Chopin de Varsovia una de las pistas tuvo que ser cerrada temporalmente después de que un vuelo de LOT con destino a París, que no había despegado aún, se viera afectado por una posible amenaza, indicó a EFE el portavoz de los Aeropuertos Polacos, Piotr Rudzki.

El aeropuerto de Copenhague también registró una incidencia en dos aeronaves estacionadas, lo que obligó a desplegar efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas especializados en desactivación de explosivos, según la agencia danesa Ritzau.

En el Reino Unido, dos aeropuertos, el de Heathrow y el de Birmingham, recibieron amenazas que las autoridades descartaron más tarde como "no creíbles" y en Cork (Irlanda) un avión salió con retraso por el mismo motivo.

La CE anunció como reacción que ha activado un mecanismo de intercambio de información entre los países miembros de la UE ante la sucesión de incidentes, aunque advirtió de que todavía es pronto para determinar si están relacionados entre sí.

"Estamos siguiendo de cerca la situación y en contacto con los Estados miembros afectados y con la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)", señaló en la red social X el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

La AESA indicó a EFE desde Colonia que los pilotos, los controladores aéreos y el personal de los aeropuertos "han recibido formación para hacer frente a imprevistos de este tipo", por lo que "el riesgo inmediato para la seguridad operacional derivado de amenazas falsas aisladas es bajo", que es su área de competencia.

No obstante, aseguró que seguirá "supervisando estos acontecimientos para identificar y evaluar cualquier posible repercusión en la seguridad operacional de la aviación derivada de dichas amenazas a la seguridad".

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) condenó por su parte los intentos de perturbar el tráfico aéreo e instó a las autoridades a encontrar su origen y a asegurar a los pasajeros que las medidas de seguridad garantizarán los máximos niveles de seguridad pública.

"La OTAN sigue vigilando la situación y mantiene una estrecha coordinación con los aliados, que han respondido de diversas formas a las posibles amenazas de estos últimos días, entre otras cosas, con el despegue de emergencia de aviones, algunos de los cuales fueron transferidos a la OTAN", dijo por otro lado un alto cargo militar de la Alianza.