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Viajes
05 de noviembre de 2026 - 08:45

Nueva oleada de falsas amenazas de bomba afecta a docena de vuelos y aeropuertos europeos

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Berlín, 5 nov (EFE).- Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos una docena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Dinamarca, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

Por EFE
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Un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado de su trayectoria por una alerta de bomba cuando volaba sobre el espacio aéreo francés para que aterrizara en la base aérea de Évreux, a un centenar de kilómetros al este de París, según confirmó a EFE el gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Fuentes de ese gabinete indicaron más tarde a medios franceses que había aterrizado sin incidentes con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación, pero equipos de artificieros debían intervenir para hacer comprobaciones.

Además, tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague se han visto afectados por falsas amenazas de bomba, según ha informado a EFE el Ministerio de Transportes, que ha confirmado que no se han encontrado artefactos explosivos en ninguno de los tres aviones.

Los vuelos desde Madrid y Copenhague aterrizaron a la hora prevista en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. Los aparatos fueron desviados a zonas apartadas, se evacuó a los pasajeros, cuyo equipaje fue inspeccionado, y se procedió al registro de los aviones.

El vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros de Sofía, y fue sometido allí a los mismos protocolos de seguridad.

La aerolínea Finnair confirmó por su parte que dos vuelos que conectaban Helsinki con Roma y Viena recibieron amenazas de bomba, aunque ambos aviones aterrizaron con normalidad en sus destinos.

Según explicó Finnair a la televisión estatal YLE, el vuelo AY1761, con 144 pasajeros, aterrizó en Roma a las 09.27 hora local (08.27 GMT) escoltado por cazas italianos y las autoridades locales inspeccionaron el avión sin encontrar nada sospechoso.

El vuelo AY1471 de Helsinki a Viena, operado por la compañía danesa Jettime, aterrizó sin problemas en la capital austríaca, donde también un vuelo de la compañía WizzAir que cubría la ruta Milán Malpensa-Varsovia aterrizó de emergencia debido a otra amenaza de bomba.

El aeropuerto de Viena siguió funcionando con normalidad, según señaló a EFE una fuente del aeródromo.

El Servicio Rumano de Inteligencia informó por su parte que la torre de control del Aeropuerto Internacional de Bucarest fue alertada de una amenaza de bomba sobre un avión de Wizz Air que volaba de Milán a Bucarest con 182 pasajeros y siete tripulantes.

Los pasajeros desembarcaron y un equipo de artificieros revisó el aparato.

Asimismo, cuatro aviones con destino a Praga que habían recibido amenazas de bomba aterrizaron como estaba previsto en la capital checa, y la Policía ha informado de que no se han encontrado objetos sospechosos en los aparatos.

En Bruselas, un avión polaco de pasajeros de la compañía LOT aterrizó en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, sin incidencias, tras recibir una "alerta sospechosa".

La portavoz del aeropuerto, Ihsane Chioua Lekhli, confirmó a EFE el incidente, agregando que el avión "aterrizó en seguridad" y que se precisan "medidas adicionales".

En paralelo, en el aeropuerto de Chopin de Varsovia una de las pistas tuvo que ser cerrada temporalmente, después de que otro vuelo de LOT con destino a París se viera afectado por una posible amenaza, indicó a EFE el portavoz de los Aeropuertos Polacos, Piotr Rudzki.

Explicó que se aplicaron los procedimientos de seguridad habituales, es decir la inspección del avión y de los pasajeros y sus equipajes, pero "la amenaza no ha sido confirmada", tras lo cual el aeropuerto pudo operar con normalidad.

Por otra parte, el aeropuerto de Copenhague también registró una incidencia identificada como una falsa alarma, lo que obligó a desplegar efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Dinamarca especializado en desactivación de explosivos, según la agencia danesa Ritzau.

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