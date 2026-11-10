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Viajes
10 de noviembre de 2026 - 07:45

Dani Román establece récord Guinness de vuelo humano impulsado por una catapulta

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El piloto de deporte aéreo extremo y atleta  Dani Román, junto al francés Fred Fugen, han desafiado los límites del vuelo humano al batir dos récords Guinness, impulsados desde una catapulta de 60 metros ,instalada en el interior de la chimenea de Trbovlje (Eslovenia), la más alta de Europa, con 360 metros de altura.

Por EFE
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 En apenas 2,15 segundos, Román alcanzó los 180 km/h, saliendo disparado verticalmente hacia el cielo antes de iniciar la caída libre.

  La hazaña ha permitido a los dos atletas conseguir dos nuevos títulos Guinness World Records. En el lanzamiento individual, Dani Román estableció el récord de mayor altura alcanzada mediante una catapulta humana, con 100,36 metros de ascenso vertical desde el momento en que fue liberado de la estructura.

   Posteriormente, en un lanzamiento simultáneo, Román y Fugen consiguieron el récord de mayor altura combinada, con un resultado de 151,72 metros: 75,97 metros para el español y 75,75 metros para el francés.

   El reto supuso una nueva forma de entender el inicio de un salto B.A.S.E.: en lugar de partir de una estructura fija o de una aeronave, utilizaron un sistema mecánico capaz de proporcionarles el impulso inicial y proyectarlos verticalmente.

  “Estás dentro de la cápsula esperando a que termine la cuenta atrás y, cuando quedan cinco segundos, respiras hondo y tensas todo el cuerpo. Entonces, de repente, pasas de cero a 180 km/h en dos o tres segundos y sales disparado verticalmente hacia arriba, fuera de la chimenea. Sigues subiendo y subiendo hasta que, de pronto, tienes la sensación de que todo a tu alrededor se mueve a cámara lenta, antes de empezar a acelerar de nuevo hacia abajo. Es algo surrealista pero también muy divertido”, explica Dani Román.

  Detrás de esta proeza hay dos años y medio de desarrollo y un complejo trabajo de ingeniería liderado por DD Squad, el equipo esloveno de acróbatas y especialistas técnicos. La idea surgió a raíz de Ultimate Aerial Obstacle Course, un proyecto anterior en el que también participaron Román y Fugen.

   A partir de aquella experiencia, el equipo comenzó a explorar las posibilidades de este mecanismo hasta desarrollar una estructura de 60 metros de altura, instalada en el interior de la chimenea de Trbovlje y diseñada para realizar lanzamientos tanto individuales como simultáneos. La seguridad y el control fueron aspectos fundamentales durante todo el desarrollo, realizándose pruebas exhaustivas para garantizar que el sistema pudiera responder con garantías a las exigencias del lanzamiento.

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