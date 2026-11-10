México logra un 6,3 % más de viajeros internacionales en 2026, según Turismo

En una conferencia durante la jornada inaugural de la feria comercial ITB Américas que se desarrolla en Guadalajara (oeste de México), la funcionaria señaló que 67,7 millones de personas han pisado alguno de los 32 estados de México.

Hasta agosto de 2026, 32,7 millones de personas viajaron a territorio mexicano para pasar uno o más días como turistas, casi un 4 % más que en 2025, apuntó.

En este caso, señaló, los beneficios económicos ascienden a los 24.152 millones de dólares.

"Estos indicadores son los más recientes y son récord históricos de hace más de veinte años", aseguró la funcionaria, durante la charla 'Las políticas turísticas de México como modelo regional'.

Rodríguez Zamora habló ante representantes turísticos y compradores de ITB Américas, realizada por primera vez en el continente americano, a quienes dijo que México ha desarrollado un modelo de turismo que incluye a los prestadores de servicios regionales que habían estado históricamente marginados.

México se coloca como el sexto país más visitado del mundo y el primero en el continente americano debido a la diversificación y segmentación de sus destinos turísticos, señaló.

Entre agosto de 2025 y junio de este año, el 36,3 % de los visitantes estuvieron orientados al turismo cultural, mientras que entre el 15 % y 16 % llegaron al país por el turismo de playa, pero también para el turismo deportivo, que ha ganado terreno en los últimos años por eventos como la Fórmula 1, los maratones internacionales y el Mundial 2026.

"El turismo deportivo tiene ya el mismo nivel que el (turismo) de sol y playa, porque ha sido otro segmento que surgió después de la pandemia", explicó la secretaria.

Añadió que la Ciudad de México superó a destinos como Londres y Singapur en el turismo de espectáculos, principalmente por la realización de conciertos internacionales que significan una derrama económica en diversos sectores.

La funcionaria dio a conocer que México tendrá 42.000 millones de dólares en inversión turística para el 2030 que están siendo destinados a la infraestructura hotelera y aeroportuaria, a la capacitación de operadores regionales y a mejorar la condiciones para la oferta de experiencias turísticas en todos los estados.

México alberga la primera edición de ITB Américas que reúne, del 10 al 12 de noviembre, a representantes de 61 países, 300 empresas y organizaciones expositoras y 300 compradores especializados con una asistencia esperada de 5.000 personas y una derrama económica cercana a los 240 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

La red internacional de ferias de turismo ITB ha desarrollado encuentros en Berlín, Alemania, considerada la feria más grande del sector; Shanghái, China; Mumbai, India, y Singapur.