Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), el número total de pernoctaciones alcanzó los 213,3 millones entre julio y septiembre.

La ocupación hotelera creció un 1,7 %, hasta los 70,4 millones de noches, mientras que los cámpins registraron un aumento del 0,9 %, hasta los 108 millones, precisó el Insee.

En otros alojamientos turísticos colectivos, como las residencias vacacionales y los albergues, el incremento fue del 0,2 %, hasta los 34,9 millones de pernoctaciones.

El crecimiento hotelero estuvo impulsado principalmente por los propios residentes en Francia, cuyas pernoctaciones aumentaron un 2,8 % respecto al mismo trimestre de 2025, frente al ligero avance del 0,2 % de los visitantes extranjeros.

Por categorías, los hoteles de cuatro y cinco estrellas registraron un aumento del 5,7 % en las pernoctaciones, mientras que los establecimientos de tres estrellas crecieron un 3,1 % y cayeron, por contra, un 2,2 % los hoteles de una y dos estrellas y un 11,4 % los establecimientos sin clasificar.

La evolución también fue desigual según los destinos, ya que las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 4 % en las zonas costeras y un 1,9 % en las áreas de montaña, mientras que descendieron un 2 % en las zonas urbanas densamente pobladas, pero las ciudades de densidad intermedia registraron un incremento del 8 %.

Entre los visitantes extranjeros, las pernoctaciones de turistas europeos aumentaron un 1,3 %, mientras que las procedentes de Estados Unidos disminuyeron un 1,2 % y los de Asia y Oceanía cayeron un 6,2 %.

El turismo de negocios mostró signos de recuperación, con un incremento del 7,2 % de las pernoctaciones en hoteles y otros alojamientos turísticos respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 1,4 millones de noches adicionales.

El crecimiento fue especialmente pronunciado en las ciudades de densidad intermedia, donde aumentó un 16,6 %.