ABC AM 730
09 de marzo de 2026 - 17:13

AUDIO. IPS: NO SE CUENTAN CON FÁRMACOS ESENCIALES

Denuncian que no hay reactivos en el Hospital de IPS de Pilar.
El Instituto de Previsión Social en Paraguay enfrenta una crisis severa de desabastecimiento, incluyendo fármacos oncológicos, cardiovasculares, insulinas, neurológicos, anestésicos y hasta antibióticos, reportan los asegurados.