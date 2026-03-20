ABC AM 730
20 de marzo de 2026 - 21:12

AUDIO: Opama cuestiona “negligencia” del Viceministerio de Transporte en medio de colapso

AME8800. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 16/12/2025.- Un bus transita por una calle del centro de Asunción este martes, en Asunción (Paraguay). El Gobierno de Paraguay informó que la circulación de autobuses se desarrolla con "regularidad" en el área metropolitana de Asunción, en el primer día de una huelga de 48 horas convocada por conductores del transporte público para reclamar al presidente Santiago Peña que vete una ley que consideran vulnera su derecho a la huelga y la estabilidad laboral. EFE/ Juan Pablo Pino
AME8800. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 16/12/2025.- Un bus transita por una calle del centro de Asunción este martes, en Asunción (Paraguay). El Gobierno de Paraguay informó que la circulación de autobuses se desarrolla con "regularidad" en el área metropolitana de Asunción, en el primer día de una huelga de 48 horas convocada por conductores del transporte público para reclamar al presidente Santiago Peña que vete una ley que consideran vulnera su derecho a la huelga y la estabilidad laboral. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino