Ligado a campaña sucia participó en acto del Mitic tras asunción de Peña

El 23 de agosto de 2023, tras ocho días de la asunción del presidente Santiago Peña y su gabinete, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), a través de su viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, impulsó la primera reunión con el Equipo de Comunicadores del Estado (ECOE). en el Banco Central del Paraguay (BCP).

El encuentro, realizado en el Banco Central del Paraguay (BCP) y que contó con más de 100 participantes, fue liderado por Duarte, su equipo de directores y el mismísimo Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui.

Los vínculos con el poder

Villaverde se encuentra en la mira pública tras aparecer vinculado a Sucia Política, una página que realiza ataques violentos contra medios, periodistas y políticos críticos al Gobierno y que destinó más de G. 280 millones de guaraníes en pauta en Meta (Facebook e Instagram).

La identificación con esa página se deriva por la “coincidencia” en el número de celular declarado ante Meta con el utilizado por el portal Central Noticias (CN), un pseudomedio que difunde propaganda estatal y que destinó más de G. 482 millones en anuncios.

Villaverde Emategui, calificado como un “militante” oficialista por el ministro del Mitic, Gustavo Villate, fue señalado por una extrabajadora y productora de contenidos en Central Noticias como el responsable de la administración del sitio, a través de una agencia a cargo.

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Tras las publicaciones recientes, Central Noticias, creada en enero de 2024, recibió una denuncia en la que señalan que se clonó la identidad de un medio con igual nombre y 15 años de trayectoria.

Incluso, según Meta, esta misma página tenía –hasta esta semana– un administrador ubicado en Colombia, país donde se encuentra Digimarketing SAS.

Esta agencia aparece como la responsable de difundir anuncios con contenido oficial del Estado, además de anuncios para Despierta Paraguay, otro canal que apuntó ataques contra actores críticos.

Niegan cualquier vínculo

Para esta publicación, intentamos obtener la versión del ministro Villate, quien no contestó nuestros llamados, y la viceministra Alejandra Duarte se excusó alegando estar con reuniones, sin dar retorno hasta el cierre de la edición pese a nuestras insistencias.

Sin embargo, el director general de medios del Estado, Héctor Riveros, confirmó que ese evento fue impulsado por el Viceministerio, que estuvo Villaverde pero que no recordaba sobre qué, específicamente, disertó o intervino.

leonardo.gomez@abc.com.py