Olimpia golpea sobre el final a Barracas de visitante e iguala con Vasco en puntos

Inspiración de Franco, la clave, viniendo del banco

Olimpia sorprendió con un triunfo clave por 2-1 en su visita a Buenos Aires, donde pese a comenzar en desventaja supo reaccionar a tiempo, remontar el marcador y quedarse con tres puntos de enorme valor.

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El Decano mostró carácter para sobreponerse al golpe inicial y encontró la victoria en los minutos finales gracias a un inspirado Alex Franco, quien ingresó desde el banco y terminó siendo determinante para sellar la remontada franjeada.

En cuanto al desarrollo del juego, el primer tiempo arrancó bastante parejo, aunque el conjunto local encontró rápidamente la ventaja mediante Javier Morales.

Tras un tiro de esquina ejecutado desde el sector derecho, el atacante apareció sin marca en el primer palo y conectó un cabezazo impecable para superar al portero Gastón Olveira, que poco y nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

⚽️¡GOL DE BARRACAS! Gonzalo Morales marcó el 1-0 para el conjunto argentino.



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El equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez reaccionó bien y encontró por el sector izquierdo una de sus principales armas ofensivas. Alan Rodríguez fue constante con sus proyecciones y se entendió de gran manera con el juvenil Eduardo Delmás, quien ganó protagonismo con el correr de los minutos.

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Precisamente, de una gran acción individual de Delmás llegó la igualdad: el mediocampista ingresó con decisión y lanzó un centro preciso al área para la aparición solitaria de Fernando Cardozo, que definió para establecer el 1-1.

⚽️¡EMPATÓ OLIMPIA! Asistencia de Eduardo Delmás y definición de Fernando Cardozo para que el Decano iguale el encuentro ante Barracas.



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Con intensidad, varias disputas fuertes en el mediocampo y emociones en ambas áreas, se cerró una primera mitad entretenida y equilibrada.

En la segunda parte el trámite no varió demasiado. Olimpia manejó mejor la posesión y mostró mayor intención ofensiva, aunque le faltaba profundidad y contundencia para lastimar. Los ingresos de Rubén Lezcano y Tiago Caballero aportaron mayor dinámica y mejor circulación al esquema franjeado, pero el equipo seguía sin encontrar claridad en los metros finales.

Por su parte, el elenco argentino —que contó con los paraguayos Juan Espínola y Rodrigo Bogarín, ambos de correcto desempeño— también generó situaciones importantes, aunque careció de efectividad para volver a adelantarse en el marcador.

🧤¡TAPADÓN DE JUAN ESPÍNOLA! El arquero paraguayo le negó el segundo gol al Franjeado.



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Cuando el empate parecía sellado, las últimas variantes de Olimpia terminaron siendo decisivas. Iván Leguizamón y Alex Franco ingresaron para refrescar el ataque, y fue justamente Franco quien terminó convirtiéndose en el héroe de la noche.

⚽️¡SOBRE EL FINAL! Álex Franco, con un remate colocado, anotó el gol con el que Olimpia terminó venciendo a Barracas Central.



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El mediocampista aprovechó una acción dentro del área, mostró toda su calidad con una gran definición cruzada y marcó el gol del triunfo definitivo para el Decano en tierras argentinas y ponerse a 7 puntos junto a Vasco Da Gama a falta de dos fechas en el que el Decano jugará de local.