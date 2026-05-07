Despierta Paraguay: revelan quién está detrás de la “campaña sucia” contra periodistas

La abogada Alejandra Peralta presentó el pasado 4 de mayo una querella por calumnia innominada que apunta a que se abra una investigación a fin de identificar a las personas de las cuentas de redes sociales denominadas Despierta Paraguay.

“A través de los pedidos de informe llevados a delante desde la querella, logramos llegar al IP, con eso obtuvimos la fecha exacta de la creación de esa cuenta, el 4 de abril del 2023. Al momento de la creación se requiere la colocación de un número de teléfono y un domicilio. A través de esos datos, solicitamos informes a la telefonía, que respondió el día de hoy que esa fecha. La cuenta registrada está a nombre de una tal Yecika Magle Bracho Atacho”, declaró.

La mujer colocó como domicilio en la calle O’Leary, entre Manduvirá y Piribebuy, ciudad de Asunción, pero -según fuentes oficiales- sería de nacionalidad venezolana. “El chip fue activado el 27 de enero del 2023 y el 4 de abril crean la cuenta”, reveló la abogada Peralta Merlo.

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Resaltó que el número de la cédula de identidad colocada para la creación de la cuenta en la telefonía es 8.904.924.

“El número de cédula es con inicio de 8 millones... Nos da la sospecha de que se trata de una identidad falsa”, consideró la profesional.

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Actualmente, la cuenta está activada a nombre de Tamara González, con domicilio en Ciudad del Este.

¿Menor de edad o extranjera?

En ese sentido, destacó que esta sospecha ya trasciende de una querella del ámbito privado y se traslada a un posible delito de acción penal pública. Por ese motivo, anunció Peralta Merlo, van a solicitar al Juzgado que requiera a la Policía Nacional los datos oficiales relacionados a ese número de cédula para así confirmar si el número existe y si coincide con el nombre.

Resaltó que si la cédula corresponde a una persona paraguaya, necesariamente debería ser menor de edad, pero tampoco descartan que sea extranjera. Por ese motivo, también pedirán al Juzgado que tramite otro pedido de informes a la Interpol, para verificar la nacionalidad.

Peralta Merlo detalló que su querella fue presentada ya en el año 2024, por publicaciones hechas en contra de Christian Chena. No obstante, los pedidos de informes relacionados con la dirección IP debían tramitarse con las plataformas internacionales META y X, por lo cual el trámite fue lento y recién este año accedieron al número, con ese dato, solicitaron a través del Juzgado la solicitud a la empresa telefónica que esta mañana brindó las dos identidades mencionadas.

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Exfuncionario vinculado a la página

Durante varios años, una página denominada “Despierta Paraguay” difundió múltiples videos buscando desprestigiar a periodistas reconocidos a nivel país. Desde el Gobierno, sostuvieron que nada tienen que ver con esos perfiles que ya están siendo eliminados.

Juan Roberto Villaverde Emategui, “Jimmy” fue señalado por una extrabajadora y productora de contenidos en Central Noticias como el responsable de la administración del sitio, a través de una agencia a cargo.

¿Quién es “Jimmy? Según datos disponibles en la página de la Contraloría General de la República, estuvo en la Secretaría de la Juventud como jefe del Departamento Informático. En su declaración jurada se indica que luego fue nombrado como auxiliar administrativo en el área de Comunicación Social de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) el 20 de noviembre del 2023. En enero del 2024, presentó su última declaración jurada al darse de baja del cargo. Se desconoce su destino posterior a eso.

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Tras solo siete días de la llegada de Santiago Peña al poder, Villaverde apareció en un acto oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic) como parte del “staff” de comunicadores del Estado.

Desde el Mitic, luego de que saltara el escándalo de esta “red desinformante”, negaron categóricamente que el Gobierno esté detrás de estas cuentas en redes sociales, pese a que además de atacar a periodistas estas páginas se dedicaban a difundir noticias positivas del Gobierno.

La página Despierta Paraguay destinó más de G. 150 millones para intentar desprestigiar a críticos y opositores políticos sólo a Facebook e Instagram. El 69% de los ataques en YouTube (Google) fueron dirigidos a la prensa libre, mientras que en Meta alcanzó un alarmente 47% de los casos.

Tras el escándalo, se borraron más de 60 publicaciones hechas en las redes sociales. Además, hoy ya desapareció la cuenta en “X”, pero todavía permanece en Facebook, Instagram y Youtube.