Meteorología: tormentas hoy y frío desde mañana en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida - aunque comenzaría a tornarse fresca hacia la noche – con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas, particularmente hacia el final de la jornada, en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en todo el país mañana viernes. El sábado las condiciones comenzarían a normalizarse en gran parte del país, aunque algunas zonas del norte y este aún registrarían lluvias dispersas ese día.

Fuerte descenso de la temperatura desde mañana

El ambiente se mantiene cálido este jueves en Paraguay, con máximas de 30 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

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Sin embargo, mañana se espera un importante descenso de los índices, con una máxima de solo 19 grados en la capital y una mínima de 13 grados. El sábado la temperatura bajaría aún más, con 15 grados de máxima y 11 de mínima en Asunción.

En los días siguientes podrían registrarse temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados.