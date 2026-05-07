¿Por qué cancelaron el desfile militar por la Independencia? La respuesta de las FF. MM.

Las celebraciones por el aniversario de la Independencia Nacional no contarán este año con el tradicional desfile militar. La comisión coordinadora de las actividades oficiales, encabezada por la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, resolvió concentrar la participación de las fuerzas de seguridad en ceremonias protocolares y acompañamientos solemnes, dejando de lado la habitual marcha multitudinaria.

El comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno Landaira, afirmó que no tienen una explicación sobre el cancelamiento del desfile militar para las fiestas patrias en conmemoración del Día de la Independencia.

“Nosotros estamos siempre preparados para este tipo de ceremonias, pero hay una comisión que es la que determina las actividades a realizar. Nosotros nos limitamos a facilitar el personal, los medios y coordinar a través del director de comunicación social estas actividades. Es lo que puedo decir, no tenemos otra explicación más que esta”, dijo.

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Fuerzas Militares: cumplen directivas de la comisión organizadora

Moreno remarcó que las Fuerzas Militares no participan de las decisiones sobre la organización de los festejos patrios y que únicamente cumplen las disposiciones emitidas por la comisión encargada de coordinar las actividades oficiales.

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Asimismo, recordó que las Fuerzas Militares son una institución no deliberante, por lo que su participación se limita a responder a los requerimientos oficiales establecidos para las celebraciones.

“Nuestra institución como cada año se prepara y enviamos un representante. Conforme a los requerimientos de la comisión y las notas que recibimos, organizamos nuestros hombres y nuestras presentaciones en las diferentes actividades”, agregó.

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Actos oficiales con presencia militar

El comandante militar detalló el cronograma previsto para las actividades en Asunción. La jornada del 14 de mayo comenzará a las 07:30 en los jardines del Palacio de López con el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional.

Durante el acto se desplegarán tropas de presentación y bandas de músicos militares, además de las tradicionales salvas de cañones y el saludo de buques desde el río Paraguay. En caso de condiciones climáticas favorables, también se prevé el sobrevuelo de aeronaves.

Posteriormente, a las 08:00, las actividades se trasladarán al Panteón Nacional de los Héroes para la entrega de una ofrenda floral, ceremonia que contará nuevamente con presencia castrense.

Para cerrar la agenda militar del 14 de mayo, las diferentes fuerzas y el Comando Logístico ofrecerán una serenata a la ciudadanía desde las 15:00.

Interior del país tendría desfiles y serenatas

El programa oficial continuará el 15 de mayo con el tradicional tedeum previsto para las 09:00, donde se mantendrá el cordón de honor y el acompañamiento de las bandas de música militares.

A diferencia de lo que ocurrirá en Asunción, el General Moreno informó que en las unidades militares del interior la historia será distinta. Las tropas sí participarán en desfiles o serenatas en coordinación directa con las gobernaciones y municipalidades locales.