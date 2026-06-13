ABC AM 730
13 de junio de 2026 a la - 11:23

AUDIO: Alcides Riveros será el articulador de la oposición dentro del PLRA, afirma gobernador

El gobernador Ricardo Estigarribia en el programa No Tiene Nombre.
El gobernador Ricardo Estigarribia en el programa No Tiene Nombre.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.