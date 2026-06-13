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El dinero que aportan trabajadores, jubilados y patrones no para de “peregrinar” al banco “amigo” bank. Pero como por ley ya no se puede “engordar” más esa billetera, buscaron otra entidad cuate del poder. Y ya aterrizaron los primeros depósitos.

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Ojalá que no volvamos a tener un “terremoto” como ocurrió en los 90. En el Brasil acaba de ocurrir una especie de “tsunami financiero” por iguales motivos.

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Cuentan los que saben que quienes osan en hacer comparaciones entre lo que ocurre en Paraguay y en Brasil son “invitados” por el poder de turno a callarse.

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Menos mal que estamos en un estado democrático. Por lo menos, es la imagen que “vendemos” internacionalmente.

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De los creadores de “despertar de un gigante” se viene el “acuerdo entreguista” con una firma inglesa. Menos mal que siempre hay patriotas que se animan y tienen el coraje de denunciar este tipo de atropellos a la soberanía.

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Felizmente se paró el acuerdo... por ahora, porque fueron descubiertos nomás.

Ojo que en cualquier momento pueden “refritar” este acuerdo. Hasta ahora siguen sosteniendo varias altas autoridades que si no ofrecemos estos beneficios (regalos), no vamos a ser atractivos para los grandes capitales.

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Con ese cuento se firmaron los tratados de Itaipú y Yacyretá y seguimos sufriendo las consecuencias.

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Comienza el otoño en serio y el sufrimiento de los pasajeros del transporte público del área metropolitana de Asunción aumenta con las reguladas.

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Evidentemente los empresarios del transporte les tienen arrodillados a todos los gobiernos. ¿Por qué será?

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Ningún gobierno de la era democrática –mayoritariamente colorado– salió a favor del ciudadano de a pie. Qué curioso, porque a este segmento se le pide el voto preferencialmente.

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Solamente cuando el castigo se traduzca en las urnas, las autoridades prestarán más atención al sector más necesitado de la población. Si esto no ocurre, seguirá todo igual o peor, como está sucediendo ahora.

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El cuento de “vamos a estar mejor” es un engaño.