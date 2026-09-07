ABC AM 730
07 de septiembre de 2026 a la - 21:17

AUDIO: Hugo Javier es trasladado al Hospital Nacional de Itauguá

La ambulancia del SEME que traslada a Hugo Javier al Hospital Nacional de Itauguá
La ambulancia del SEME que traslada a Hugo Javier al Hospital Nacional de ItauguáCaptura de pantalla