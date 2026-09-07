Gustavo Costas: “Trato de ponerme la vara lo más alta, porque si no me quedo en mi casa”

Consultado sobre qué tanto refleja el equipo la identidad que busca y lo que falta por construir, el estratega reconoció que todavía queda un camino largo por recorrer y que no se permite la mediocridad: “Falta un montón. Nosotros nunca nos vamos a conformarnos, yo nunca me conformo, siempre busco más, más. Y eso es lo que se los dije: de hecho, ganamos dos partidos nada más, no ganamos nada todavía. Es decir, no quiero jugadores mediocres ni yo ser mediocre. A veces me sale, a veces no me sale, trato de yo ponerme la vara lo más alta posible, porque si no me quedo en mi casa”.

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En la misma línea, el argentino profundizó en las razones de su llegada al club y su mentalidad ganadora: “No vine acá para pasar, para tener un año de contrato por esto, vine para que podamos llevar a Cerro más arriba, lo más arriba posible, para lograr campeonatos, copas. Es decir, uno sueña con eso, yo sueño cada vez que voy a un equipo, sueño con eso. Como dije, si no, a mi edad ya me quedo; uno tiene que seguir soñando. En el fútbol todo se puede hacer, si uno tiene un grupo como el que estamos haciendo, se le puede jugar a cualquiera”.

Por otra parte, al ser consultado sobre el mensaje que le deja a la hinchada ante esta renovada ilusión, Costas hizo un fuerte llamado al apoyo incondicional hacia los futbolistas y destacó la importancia de la unión en las buenas y en las malas: “Que apoye a los chicos, que apoye al club. El club lo necesita cuando estás mal, y es un momento donde tenemos que levantarlo todos. Yo no es que yo vengo y ganamos dos partidos y me hagan estatua. De nueve sacaste siete, no por el técnico, son los jugadores, son los jugadores. Yo le digo siempre lo mismo: cuando nos equivocamos, perdemos, es toda mi culpa; cuando ganamos, todo es de los jugadores”.

Finalmente, el adiestrador remarcó que el aliento de la tribuna resulta fundamental para sostener al equipo en los momentos en que el rival impone condiciones dentro del campo de juego: “Y lo que les digo es que apoyen, alienten a los chicos, porque tiene que haber ese vínculo también con la gente. Tiene que estar de las patas de la mesa, tiene que estar bien agarradas, por eso necesitamos también de la gente, que venga, que apoye, que vuelva a ser, porque a veces uno viene nada más cuando se gana. Entonces, como hincha te puedo decir que lo necesitamos, necesitamos a la gente, necesitamos a la gente para que apoye, porque hay momentos donde el rival capaz te está superando y la gente de afuera te puede ayudar a dar vuelta el partido”.