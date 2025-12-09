A La Gran 7-30
09 de diciembre de 2025 - 11:27

AUDIO: Abrirán sumario a inspectora de la PMT tras muerte de conductor retenido en Viñas Cue

Un ciudadano denunció formalmente que agentes de la PMT de Asunción lo "apretaron" en la zona de 4 Mojones. (Imagen ilustrativa)
ARCENIO ACUÑA