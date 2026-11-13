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Economía
13 de noviembre de 2026 - 09:27

Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña

La presidenta de Asoban, Liz Cramer, reveló que el gremio bancario advirtió al gobierno de Santiago Peña sobre la situación de Ueno Bank ya desde julio de 2025. Aseguró que entregaron información sobre la entidad en reuniones y notas institucionales, pero que recibieron respuestas de negación.

Por Joaquín Tandé
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La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) ya había advertido al Poder Ejecutivo sobre la situación de Ueno Bank más de un año antes de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el procedimiento de resolución de la entidad. Así lo confirmó su presidenta, Liz Cramer, quien señaló que las comunicaciones se realizaron de manera institucional y con prudencia, siguiendo los mecanismos habituales del mercado financiero.

Cramer explicó que el gremio transmitió sus preocupaciones en julio de 2025 mediante una “nota discreta”, modalidad que, según indicó, responde a la forma en que se manejan este tipo de situaciones dentro del sistema financiero.

La advertencia fue realizada primero de manera presencial y posteriormente por escrito, conforme indicó. Sin embargo, la titular de Asoban sostuvo que el planteamiento generó inconvenientes en el relacionamiento con las autoridades del Gobierno, especialmente con el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

No cayó nada bien. Al contrario, tuvimos muchos inconvenientes después, de relacionamiento, especialmente con el exministro Carlos Fernández Valdovinos. Fueron meses bastante complejos. Nuestra relación estuvo muy áspera. Fue in crescendo (aumentando) este tema hasta que, de vuelta, estábamos mandando una segunda nota con nuevos números, siempre con información pública, y me refiero a balances, informes, ofertas de ellos, etc. Eso se los entregamos frente a todo el sistema financiero, en una reunión en Mburuvicha Róga, en el salón Tirika. Le entregamos eso al propio presidente (Peña), diciendo que acá algo está pasando. Así fue. La verdad que es muy lamentable”, dijo.

Lea más: Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres

Liz Kramer, con chaqueta a rayas y blusa roja, habla al público desde un micrófono en un auditorio.
Liz Cramer, presidente ejecutiva de Asoban, en Mburuvicha Róga.

Asoban cuestionó la respuesta del Gobierno ante las alertas sobre Ueno

La presidenta del gremio bancario también relató que el entonces presidente Santiago Peña respondió a las advertencias con una postura de negación y atribuyó los cuestionamientos a una supuesta disputa entre grupos económicos.

“Respondió de que esto era una batalla comercial, una cuestión de grupos económicos. Una negación. Tengo mis adjetivos en la mente, pero, desde el punto institucional y lo que puedo decir fue un rechazo de la realidad”, sostuvo.

Cramer defendió la actuación del gremio y aseguró que las advertencias respondieron a su responsabilidad institucional de proteger la estabilidad del sistema financiero y los recursos de los ahorristas.

“Lo que hemos hecho es lo que nos corresponde hacer en nuestro rol”, expresó.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña a su llegada sin esposas el sábado, a la Fiscalía General del Estado). EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay.
El expresidente de Paraguay Santiago Peña a su llegada sin esposas a la Fiscalía General del Estado).

Advertencias internas en el BCP sobre Ueno

Las advertencias de Asoban se suman a los antecedentes técnicos que posteriormente salieron a la luz dentro del propio BCP.

Entre ellos figura el informe de Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, fechado el 10 de julio de 2026. El documento, de 25 páginas, alertaba sobre excesos en los límites regulatorios de créditos a empresas vinculadas a Ueno, descalces patrimoniales y operaciones con condiciones crediticias deficientes.

Carteles en la puerta de una sede de Ueno Bank este martes, en el centro de Asunción.
Carteles en la puerta de una sede de Ueno Bank este martes, en el centro de Asunción.

También advertía sobre sobregiros y préstamos sin garantías suficientes, además de posibles irregularidades en la utilización de los fondos desembolsados. Rivarola recomendó rechazar una operación que buscaba subsanar los excesos regulatorios y aplicar mecanismos de regularización.

ABC informó que el memorando señalaba exposiciones crediticias con empresas como Mowi SA, Grupo M SA y Grupo Hendy SA, además de operaciones con Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredora de Seguros. Estas operaciones habrían superado los límites establecidos para créditos a empresas vinculadas, fijados en el 20% del patrimonio efectivo de la entidad.

Cramer deja el caso Ueno en manos de la Justicia

La titular de Asoban manifestó que, una vez realizadas las advertencias correspondientes, ahora compete a las autoridades judiciales avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades.

“Le dejamos a la justicia todo lo que viene después. Lo hicimos con mucho esfuerzo y mucha prudencia. Yo misma le llevé a ese señor y le dije que no estoy en una batalla comercial, que estos señores no están en una batalla comercial, esto va más allá”, mencionó.

Lea más: Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero y Miguel Mora, Marco González está prófugo

El Banco Central del Paraguay recién inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 3 de noviembre de 2026, luego de detectar un deterioro en los indicadores de solvencia de la entidad. La decisión se produjo varios meses después de las advertencias que, según Cramer, habían sido transmitidas al Ejecutivo y de las observaciones técnicas formuladas dentro del organismo regulador.

Establecimiento de ueno bank cerrado, con avisos de clausura y resolución en la ventana, sin personas visibles.
Comerciantes de Encarnación enfrentan problemas económicos tras la clausura de ueno bank y la crisis política reciente.

Sistema financiero “sólido”

Asimismo, la presidenta de Asoban buscó transmitir tranquilidad a los usuarios del sistema financiero. Aseguró que el sector mantiene su solidez y está resistiendo el impacto generado por la crisis de Ueno Bank.

Según expresó, las entidades financieras continúan trabajando para normalizar la situación después de lo que calificó como un “golpazo muy fuerte”, en medio de la preocupación generada por el caso y sus repercusiones en el sistema.

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