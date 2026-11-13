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Política
13 de noviembre de 2026 - 08:18

Unas 16 personas vinculadas del Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña

La nueva terminal de cargas del aeropuerto Silvio Pettirossi contará con cámaras frigoríficas y equipamiento tecnológico para mejorar manejo de mercaderías.
Fachada del aeropuerto Silvio Pettirossi.Gentileza

A raíz de una denuncia realizada por senadores de la oposición, desde la Dirección de Migraciones confirmaron que unas 16 personas relacionadas al Poder Ejecutivo entraron y salieron del país durante la semana pasada en medio del Juicio Político a Santiago Peña. Todas están identificadas, según el director de esa institución, Jorge Kronawetter.

Por ABC Color
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El senador Eduardo Nakayama había denunciado que alrededor de 16 personas clave en el funcionamiento del ejecutivo, habrían salido del país durante el inicio del proceso de resolución para Ueno Bank hasta la destitución por juicio político de Santiago Peña como presidente de la República.

Lea más: Ueno Bank: senador habla de movimientos sospechosos de aviones en el aeropuerto

Consultado acerca de los movimientos de estas personas en los pasos fronterizos, el director de Migraciones Jorge Kronawetter, dijo que fue él personalmente quien comunicó la situación. “Lo que pasa es que la información migratoria está reservada por el artículo 86 de la Ley de Migraciones. Pero estamos en comunicación directa con el Ministerio Público, al que satisfacemos todo tipo de consulta”, detalló la autoridad.

Personas asisten a una protesta de trabajadores del Grupo Vázquez —afectados por la crisis en el banco Ueno— frente a la sede del Ministerio Público de Paraguay. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
Personas asisten a una protesta de trabajadores del Grupo Vázquez —afectados por la crisis en el banco Ueno— frente a la sede del Ministerio Público de Paraguay. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

En esa misma línea, también recordó que tiene un canal de comunicación con otros estamentos ante la crisis desatada luego de la resolución del banco del Grupo Vázquez. “Tenemos un canal abierto 24/7. Eso significa que con una llamada, nosotros directamente ya le pasamos (a la Fiscalía) la información. Puedo mencionar que se hicieron procedimientos al respecto por parte del Ministerio Público, pero son ellos los que deben de informar”, se desligó.

Lea más: Caso Ueno: Senado posterga la creación de comisiones investigadoras y pedidos de informes

Todas fueron identificadas

Consultado sobre la situación de las 16 personas denunciadas por Nakayama, el director de Migraciones explicó que luego de las averiguaciones, confirmaron que todas fueron identificadas. “Se determinó incluso que estaban en el país, que habían vuelto a ingresar y se hicieron procedimientos al respecto”, recalcó Kronawetter.

Jorge Kronawetter, de cabello corto y con gafas, sentado en su oficina con documentos y un mapa sobre el escritorio.
Jorge Kronawetter, titular de la DNM.

“Hay mucha información. Se está trabajando en tiempo real con el Ministerio Público. Desde esa perspectiva, nosotros estamos en coordinación con ellos para satisfacer todo tipo de información y para que las investigaciones corran su curso en el menor tiempo posible”, dijo el director de Migraciones sobre la apertura y el trabajo en conjunto con la fiscalía general de la República.

Lea más: Caso Ueno: Senadores buscan crear comisión e investigar a Seprelad, DNIT y otros organismos de control

Kronawetter finalizó diciendo que la cantidad de casos en paralelo y diligencias establecidas es mucho más amplia que las que son de conocimiento público. “Algunos tienen repercusión, otras no, pero el trabajo que se está haciendo no tiene precedente por lo que significa una causa tan grande como esta y de la necesidad de verificar varias informaciones que van surgiendo”, concluyó.

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