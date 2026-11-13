Unas 16 personas vinculadas del Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña

El senador Eduardo Nakayama había denunciado que alrededor de 16 personas clave en el funcionamiento del ejecutivo, habrían salido del país durante el inicio del proceso de resolución para Ueno Bank hasta la destitución por juicio político de Santiago Peña como presidente de la República.

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Consultado acerca de los movimientos de estas personas en los pasos fronterizos, el director de Migraciones Jorge Kronawetter, dijo que fue él personalmente quien comunicó la situación. “Lo que pasa es que la información migratoria está reservada por el artículo 86 de la Ley de Migraciones. Pero estamos en comunicación directa con el Ministerio Público, al que satisfacemos todo tipo de consulta”, detalló la autoridad.

En esa misma línea, también recordó que tiene un canal de comunicación con otros estamentos ante la crisis desatada luego de la resolución del banco del Grupo Vázquez. “Tenemos un canal abierto 24/7. Eso significa que con una llamada, nosotros directamente ya le pasamos (a la Fiscalía) la información. Puedo mencionar que se hicieron procedimientos al respecto por parte del Ministerio Público, pero son ellos los que deben de informar”, se desligó.

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Todas fueron identificadas

Consultado sobre la situación de las 16 personas denunciadas por Nakayama, el director de Migraciones explicó que luego de las averiguaciones, confirmaron que todas fueron identificadas. “Se determinó incluso que estaban en el país, que habían vuelto a ingresar y se hicieron procedimientos al respecto”, recalcó Kronawetter.

“Hay mucha información. Se está trabajando en tiempo real con el Ministerio Público. Desde esa perspectiva, nosotros estamos en coordinación con ellos para satisfacer todo tipo de información y para que las investigaciones corran su curso en el menor tiempo posible”, dijo el director de Migraciones sobre la apertura y el trabajo en conjunto con la fiscalía general de la República.

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Kronawetter finalizó diciendo que la cantidad de casos en paralelo y diligencias establecidas es mucho más amplia que las que son de conocimiento público. “Algunos tienen repercusión, otras no, pero el trabajo que se está haciendo no tiene precedente por lo que significa una causa tan grande como esta y de la necesidad de verificar varias informaciones que van surgiendo”, concluyó.