Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal

La Fiscalía amplió la imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña, sumando el hecho punible de asociación criminal en el caso Ueno Bank. Dicho tipo penal se suma a la presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los que actualmente el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

La ampliación de la imputación, por presunta asociación criminal, es también contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el superintendente de Bancos del BCP Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola.

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Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio; e Insfrán Ibarrola por presunta lesión de confianza grave.

Por otro lado, el Ministerio Público presentó imputación en el marco de la misma causa, contra los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, detenidos esta mañana.

Imputación contra exdirectivos del BCP por caso Ueno Bank

En el caso de Liana Emilce Caballero Krauze, quien llegó a ser presidenta interina del BCP tras la renuncia de Carlos Carvallo; la imputación presentada por los fiscales Silvia González, Christian Benítez, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González; es por supuesta lesión de confianza grave y asociación criminal, en calidad de autora.

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Por su parte, el ex miembro del Directorio del BCP Miguel Ángel Mora también es sindicado por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza grave y asociación criminal, ambos en calidad de autor.

A su vez, el ex miembro del Directorio del BCP Marco Aurelio González Maldonado es imputado por presunta lesión de confianza grave, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, todos en calidad de autor.

El equipo fiscal solicitó al juzgado la prisión preventiva de Marco Aurelio González; mientras que para Liana Caballero y Miguel Mora se pide el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Además, el Ministerio Público pide al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, el bloqueo de los bienes y cuentas bancarias de estos tres imputados, ante un eventual pedido de comiso de los mismos.

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