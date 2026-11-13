13 de noviembre de 2026 - 10:32
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Lo
más leído
del día
02
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNAVer más
03
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco GonzálezVer más
04
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno BankVer más
05
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno BankVer más