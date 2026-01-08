A La Gran 7-30
08 de enero de 2026 - 12:46

AUDIO: A Ultranza: con datos de teléfonos de Genes confirmarían si Tío Rico opera desde la cárcel

Mariano Daniel Genes Benítez, al momento de ser detenido por policías del SIU-Antinarcóticos.
Mariano Daniel Genes Benítez, al momento de ser detenido por policías del SIU-Antinarcóticos.ABC Color