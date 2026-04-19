Blas Reguera: “El club local es el encargado de la seguridad”

Al iniciar su contacto con los medios, Reguera enfatizó el dolor por lo sucedido y dejó de lado, momentáneamente, la disputa por los puntos para enfocarse en el factor humano. “Una noche muy triste para el fútbol paraguayo. Desde el club Cerro Porteño repudiamos con contundencia todo acto de violencia; estamos convencidos de que, en este momento, no es el momento de hablar de tres puntos ni de una pelea deportiva, sino de enfocarnos y procurar por la salud de las personas, la seguridad de las personas y ver en qué podemos apoyar para lo que ha ocurrido hoy”.

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Cuestionamientos directos a la seguridad

El titular azulgrana fue tajante al señalar que el protocolo desplegado no fue suficiente para proteger a los sectores más vulnerables presentes en el estadio. “Queremos llegar al fondo de la cuestión y saber qué pasó con la organización: por qué falló la seguridad, cuál era el protocolo que tenían para una noche como hoy, qué órdenes recibieron... Porque hoy vimos mujeres, niños; vimos actos con los que no estamos de acuerdo —con nada de lo que vimos—, pero también vimos una seguridad que no cumplió como tenía que haber cumplido”.

Compromiso con el hincha y erradicación de la violencia

Reguera envió un mensaje de firmeza a la afición cerrista y al público en general, prometiendo una investigación exhaustiva para limpiar el espectáculo deportivo. “Queremos que el pueblo cerrista, y no solo el pueblo cerrista, esté convencido de que vamos a llegar al fondo de todo esto para ir erradicando de manera ya permanente este tipo de accidentes de este tan lindo deporte y tan lindo espectáculo que nos apasiona y que hoy vinimos a ver”.

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El rol del club local según el reglamento

Apoyándose en la normativa de la APF, el presidente recordó que la responsabilidad de lo que sucede dentro del recinto recae sobre el anfitrión y cuestionó la escalada del conflicto. “El club local, según los artículos de la APF, es el encargado de la seguridad. De vuelta reiteramos: queremos saber qué pasó con eso, qué protocolos tuvieron, por qué se agrandó más lo que iba sucediendo. Hoy todavía no tenemos los videos, no tenemos acceso a todo lo que pasó; vimos lo que ustedes vieron ahí. Vamos a acceder a todo ello y, de vuelta, con miras a mejorar el fútbol paraguayo, no vamos a parar hasta encontrar que eso no va a ocurrir”.

Comparación con la gestión en La Nueva Olla

Haciendo un paralelismo con los eventos organizados en su propio estadio, Reguera subrayó que, aunque existan roces, el manejo de la crisis en esta ocasión fue, a su criterio, deficiente. “Hemos tenido experiencias nuestras aquí en La Nueva Olla donde también se pueden generar algunos tumultos, pero nunca terminó en algo así. Ustedes pueden ver y son testigos: históricamente, jamás. Habrán ocurrido hechos que vimos que iniciaron los hechos aquí, pero se supo manejar eso”.

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Justicia y seguridad como pilares finales

Para cerrar, el mandatario de Cerro Porteño aclaró que buscarán justicia deportiva en el momento adecuado, pero reiteró que la urgencia actual es la integridad de las familias. “Entonces, de vuelta, queremos saber qué es lo que pasó, qué órdenes tenían, qué protocolos tenían que seguir y, en base a eso, ir construyendo. Que hoy acordemos entre todos que no es el momento de dar los tres puntos no quiere decir que no vamos a pelear a muerte por ello y por la justicia también, pero hoy hay algo más importante, que es la seguridad de las personas”.