Fútbol Internacional
19 de abril de 2026 - 21:06

Brasileirão: Triplete de Isidro Pitta para el Bragantino

Gran actuación de Isidro Pitta, con tres goles para Bragantino.
Gran actuación de Isidro Pitta, con tres goles para Bragantino.015909+0000 NELSON ALMEIDA

Los paraguayos Isidro Pitta (3), para el Bragantino, y Gustavo Gómez (1), para el Palmeiras, se hicieron sentir este domingo en el marcador con goles en la fecha 12 del Brasileirão.

Por ABC Color

El Vikingo Pitta marcó tres goles (19’, 37’ y 47’) para el triunfo de su equipo por 4-2 sobre el Remo, que le permite al Bragantino trepar a la octava posición con 17 puntos. Con esta presencia goleadora en el torneo local y la Copa Sudamericana (2 contra el Blooming), Isidro se pone en cartelera ante un eventual llamado de Gustavo Alfaro para la selección.

Por su parte, el defensor y capitán de la selección nacional y del Palmeiras, Gómez, también marcó para la victoria del Verdão por 1-0 sobre el Paranaense, que se mantiene como sólido líder del campeonato, con 28 unidades, escoltado por el Flamengo y Fluminense, ambos con 23.

En el cuadro de São Paulo, también ingresó de titular el compatriota Ramón Sosa, quien estuvo en cancha hasta el minuto 83, reemplazado por Vitor Roque.