Brasileirão: Triplete de Isidro Pitta para el Bragantino

El Vikingo Pitta marcó tres goles (19’, 37’ y 47’) para el triunfo de su equipo por 4-2 sobre el Remo, que le permite al Bragantino trepar a la octava posición con 17 puntos. Con esta presencia goleadora en el torneo local y la Copa Sudamericana (2 contra el Blooming), Isidro se pone en cartelera ante un eventual llamado de Gustavo Alfaro para la selección.

Por su parte, el defensor y capitán de la selección nacional y del Palmeiras, Gómez, también marcó para la victoria del Verdão por 1-0 sobre el Paranaense, que se mantiene como sólido líder del campeonato, con 28 unidades, escoltado por el Flamengo y Fluminense, ambos con 23.

En el cuadro de São Paulo, también ingresó de titular el compatriota Ramón Sosa, quien estuvo en cancha hasta el minuto 83, reemplazado por Vitor Roque.