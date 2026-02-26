A La Gran 7-30
26 de febrero de 2026 - 12:53

AUDIO: Militares intervienen tras asalto con explosivos en Naranjal

Ataque al banco Sudameris de Naranjal De Wilfrido.Benitez <wilfrido.benitez@abc.com.py> Destinatario INTERIOR <interior@abc.com.py>, foto abc <foto@abc.com.py>, FOTO GMAIL <fotoedicion.abc@gmail.com> Fecha 26-02-2026 11:20
Ataque al banco Sudameris de Naranjal De Wilfrido.Benitez <wilfrido.benitez@abc.com.py> Destinatario INTERIOR <interior@abc.com.py>, foto abc <foto@abc.com.py>, FOTO GMAIL <fotoedicion.abc@gmail.com> Fecha 26-02-2026 11:20