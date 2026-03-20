A La Gran 7-30
20 de marzo de 2026 - 08:56

AUDIO: Detienen a “Flamengo”, presunto líder narco vinculado a hijo de “Lalo” Gomes

El brasileño detenido hoy Thiago Alessandro de Oliveira Davalos Brites, conocido bajo los alias de Polaco o Flamengo.
El brasileño detenido hoy Thiago Alessandro de Oliveira Davalos Brites, conocido bajo los alias de Polaco o Flamengo.