Panamericanos 2025: Camilo usó US$ 10 millones del Estado en sueldos y viajes

La rendición de cuentas del Comité Olímpico Paraguayo (COP), presidido por Camilo Pérez (actual precandidato cartista a intendente de Asunción), desnuda un manejo discrecional y suntuoso de los fondos públicos destinados a los II Juegos Panamericanos Junior 2025. Los documentos oficiales revelan que la Secretaría Nacional de Deportes (SND), cuyo titular es César Ramírez, transfirió más de G. 160.574 millones (unos US$ 20 millones a la cotización de entonces) al COP, dos meses antes de la realización del evento.

Sin embargo, el destino de gran parte de esos fondos públicos no fue para los atletas, sino para la cúpula administrativa. Alrededor de G. 78.367 millones (unos US$ 10 millones) fueron absorbidos por una estructura de “gastos corrientes” que incluye honorarios profesionales, alquiler de vehículos, servicios de catering para organizadores y una red de consultorías como asesorías.

La planilla de rendición del COP confirma que el erario público se quemó en salarios para el entorno de Pérez López Moreira. Solo bajo el rótulo de “Conformación del Comité Organizador“, se detectaron pagos millonarios. Por ejemplo, aparecen: Víctor Manuel Pecci, con G. 33 millones mensuales por el cargo de director general; Larissa Schaerer, con G. 30 millones mensuales por ser directora adjunta; Mario Orlando Cilenti, con G. 28 millones como consultor internacional; Fabio Nelson Ramírez, con G. 22 millones por consultor técnico, y Valeria Franco López Moreira, con G. 20 millones por su puesto de coordinadora de legado.

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En apenas seis meses, este selecto grupo de directivos, administrativos y técnicos del COP succionó G. 17.356 millones bajo el concepto de honorarios profesionales, jornales y pagos por consultoría y asesoría.

Coffee break y vehículos

El despilfarro no se limitó a los sueldos. Los fondos de la SND también financiaron el alto nivel de vida de la organización.

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Según los documentos, se destinaron G. 77 millones exclusivamente a servicios de “coffee break” y otros G. 144 millones al alquiler de vehículos para uso del comité organizador. A la lista se suman las visitas a las oficinas de Panam Sports, que le costaron al contribuyente paraguayo G. 269 millones en concepto de viajes y viáticos para la comitiva.

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Pagos a Panam Sports

El desembolso más voluminoso se encuentra en las transferencias a la organización Panam Sports. Bajo conceptos como “derechos de organización” y “tecnología”, el COP de Camilo Pérez justificó la salida de más de G. 30.028 millones.

Uno de los justificativos usados por el Pérez es transferencias al exterior por G. 10.058 millones para pagar boletos de avión de delegaciones de los comités olímpicos. También aparecen G. 16.493 millones en alojamientos y visitas técnicas.

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En total, la “maquinaria” de Camilo Pérez consumió millones de fondos públicos en cuestiones administrativas de los Juegos Panamericanos Junior, antes que priorizar el apoyo directo a los atletas.