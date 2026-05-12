Sudamericana: exjueza denuncia que fueron estafados en “doctorado” impartido por Emiliano Rolón

En el 2013, entre 30 y 50 jueces y abogados cursaron el “Doctorado y Maestría en Ciencias Penales” ofrecido por la Universidad Sudamericana y promocionado por la Asociación de Jueces del Paraguay. Uno de los docentes fue el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien además era “coordinador del Área Derecho Procesal Penal del Curso de Doctorado”, según su currículum.

La exmagistrada Eva de Witte confirmó que ella y sus colegas pagaron G. 400.000 por la matrícula y 12 cuotas de G. 700.000, en descuentos directos de su salario vía dicha asociación. Sin embargo, nunca recibieron el título.

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“Nos cobraron, asistimos a clases, concluimos y resulta que no nos pudieron dar el título que nos prometían, que era de maestría y doctorado”, enfatizó.

Resaltó que le ofrecieron un diploma de especialización, pero que ella no aceptó debido a que ya contaba con ese título. “Yo lo que quería era el doctorado”, enfatizó.

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Capurro sí se tituló de la Universidad Sudamericana

Llamativamente, quien sí aparece con un título de esa misma casa de estudios es el juez Luis Héctor Capurro Radice, quien fue designado por la Corte Suprema de Justicia para integrar el Tribunal para el juicio oral y público en contra del cartista Hernán Rivas por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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Capurro, según su propio currículum, que obra en la página de la Corte Suprema de Justicia, posee un “Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, título otorgado por la Universidad Sudamericana con aprobación de la mesa examinadora Sobresaliente Cum Laude”.

Sin embargo, la jueza afirmó que él nunca acudió a ninguna clase. “El doctor Capurro no fue compañero nuestro, no sé... Pero compañero nuestro no fue y no sé si efectivamente tiene el título, en todo caso cómo a nosotros no nos dieron si nosotros sí nos fuimos”, cuestionó.

El título de Capurro fue firmado en agosto del 2013.

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Juez que sobreseyó a Rivas conocía la polémica universidad

La jueza también confirmó que cuando hicieron el curso, la Asociación de Jueces del Paraguay estaba presidida por Delio Vera Navarro y él no podía estar en desconocimiento de los reclamos por la falta de titulación.

“Aquello fue un alboroto entre los jueces que pagamos y queríamos nuestro título. El doctor Delio sabía que la Sudamericana no nos dio el documento prometido”, manifestó De Witte.

¿Quién es Vera Navarro? Uno de los magistrados que aprobó el sobreseimiento definitivo del senador colorado cartista Hernán Rivas. Junto a Bibiana Benítez, poco antes de jubilarse, Vera puso punto final al proceso abierto antes de que llegue al juicio oral.

Finalmente ese sobreseimiento fue anulado por la Corte Suprema de Justicia.

Otro vinculado a la Universidad Sudamericana

La magistrada confirmó que en ese entonces esta universidad estaba siendo administrada por el rector Óscar Rodríguez Kennedy y su secretario era Wilfrido Cáceres, el exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción de Óscar “Nenecho” Rodríguez,

“Él era uno de los que daban la cara por esa universidad”, manifestó la exjueza.

Finalmente, la misma hizo énfasis en que ellos pagaron G. 8.800.000 en total y asistieron a clases, pero nunca recibieron su título. Incluso destacó que abogados que participaron del mismo doctorado pagaron más y ninguno se tituló. “Fue una estafa, somos víctimas”, lamentó.

Contradicciones de Rolón en un solo comunicado

Tras la difusión de su vínculo con la Universidad Sudamericana, el fiscal general del Estado emitió un comunicado en el cual asegura que “jamás” fue “directivo” de esa universidad. Aseguró que solo tuvo una intervención en un solo módulo de un posgrado, por requerimiento de la Asociación de Magistrados Judiciales, desarrollando sus labores docentes.

Llamativamente, en su tercer punto del comunicado se contradijo a sí mismo y dijo que “hasta desconocía la existencia” de la Universidad Sudamericana.

Luego, Rolón confirmó que cursaron el posgrado “connotados magistrados, con docentes calificados para la instructoría, adecuada a la reforma penal”. Omitió señalar que ninguno recibió el título.