A La Gran 7-30
31 de marzo de 2026 - 13:01

AUDIO: “IPS está sobrepasado”, dice Latorre

El diputado Raúl Latorre no quiso asegurar aún que el jueves ya vayan a finiquitar la reforma de la Caja Fiscal.
El diputado Raúl Latorre no quiso asegurar aún que el jueves ya vayan a finiquitar la reforma de la Caja Fiscal.Foto Gentileza