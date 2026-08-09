Localizan con vida a paraguayo desaparecido en la selva de Misiones

Oscar Antonio González Caballero, de 57 años, fue encontrado con vida este domingo luego de permanecer desaparecido durante más de 48 horas en una zona selvática de la provincia argentina de Misiones.

El hombre, oriundo de Caaguazú, fue localizado en medio del monte y, según confirmó su hija Melba González, se encontraba consciente y relativamente bien, aunque tendría una lesión en el pie o en una de las piernas.

“Le encontraron a mi papá. Todavía no tenemos demasiados detalles. Se le encontró en el monte”, relató la mujer.

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Trabajan para sacarlo del monte

Tras localizarlo, familiares y otras personas trabajan para abrir un camino y poder trasladarlo hasta una zona donde pueda ser asistido y llevado posteriormente a un hospital.

“Están con machetes y motosierras abriendo el camino para poder sacarle y llevarle al hospital”, explicó Melba.

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Sus hermanos también participan del operativo de evacuación y buscan llegar con González hasta la ruta. La familia aguarda contar con mayores detalles una vez que el hombre sea trasladado desde el sector donde fue encontrado.

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Había ingresado en busca de un globo sonda

González había sido reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto, en territorio argentino. El hombre cruzó la frontera a comienzos de esta semana con el objetivo de ingresar a la selva de Misiones para recuperar un globo sonda utilizado en un proyecto académico y técnico.

El rastreador GPS del dispositivo había marcado como punto de caída un sector rural cercano al kilómetro 22, en la zona de Colonia Mado, Misiones.

González ingresó al área boscosa siguiendo esa referencia, pero posteriormente se perdió todo contacto con él, lo que activó un operativo de búsqueda.

Búsqueda involucró a policías, familiares y lugareños

Durante varios días, patrullas policiales, familiares y lugareños recorrieron distintos sectores de la zona para intentar localizar al hombre.

La búsqueda se concentró en áreas de monte y sectores de difícil acceso, hasta que finalmente los equipos lograron dar con su paradero este domingo.

González fue encontrado con vida y consciente. Ahora, el principal objetivo del operativo es conseguir sacarlo del monte debido a la posible lesión que presenta y trasladarlo hasta un centro asistencial para su evaluación médica.

La familia aguarda su llegada al hospital para conocer con precisión el estado de salud del hombre y las circunstancias en las que permaneció durante los días que estuvo perdido.