Tras una triangulación, lote del IPS pasó a manos del Grupo Vázquez

En noviembre del año 2021, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó el arrendamiento del Lote 17 de la fracción Isla de Francia a Ignacio Leoz Callizo. El contrato se estipuló por un plazo de 20 años, con un canon mensual de G. 20 millones (con incremento del 10% anual) yuna inversión comprometida de más de G. 4.160 millones para la instalación de un “Centro Integral de Deportes, Salud y Bienestar” que hoy se denomina “Elevo”.

El proceso no estuvo exento de dudas desde su inicio, ya que el inmueble se encontraba ocupado por terceros de forma precaria y la propia Auditoría Interna del IPS sugirió inicialmente declarar desierta la oferta. Sin embargo, esa recomendación fue ignorada por el Consejo de la institución, que finalmente decidió favorecer a Leoz y concretar la adjudicación del arrendamiento en el año 2021, para así dar pie a la inversión. Además, vecinos denunciaron inconsistencias en los planos, temor a que sea destruido un espacio verde y a sospechosas y rápidas resoluciones en la Municipalidad de Asunción.

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Cambio de titularidad

Aunque inicialmente el predio era administrado de forma unipersonal por Leoz Callizo, llamativamente la estructura del negocio cambió radicalmente tras la adjudicación y poco antes de la asunción del actual gobierno. Según datos de acceso público, el 4 de julio del año 2023, apenas semanas antes de la llegada de Santiago Peña al poder, se constituyó la empresa Parque Isla de Francia SA, con Ignacio Leoz Callizo como presidente original y Sergio Israel Rolón Jara como síndico. El domicilio declarado fue Coronel Alejo Silva yTeniente Primero Carlos Rocholl, ubicación exacta donde se encuentra el complejo deportivo “Elevo”.

Días después, el 9 de agosto de 2023 —a solo seis días del cambio de mando presidencial—, el IPS aprobó mediante la Resolución C.A. N° 045-043/2023 una adenda al contrato original. Según consta en ese documento, la justificación fue una nota presentada por el arrendatario para alegar que tras la adjudicación se verificó que el inmueble original no contaba con la superficie total de 13.003,28 m2.

Para solucionar el “faltante” de superficie, la adenda autorizó la inclusión de una segunda propiedad para completar el área comprometida. Esta modificación no solo alteró la descripción del inmueble por supuestas “inconsistencias en los metros cuadrados”, sino que autorizó la inclusión de una nueva cuenta catastral (Cta. Cte. Ctral. N° 14-336-30) para compensar esas supuestas superficies faltantes.

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Paralelamente, recientes informes oficiales del Grupo Vázquez SAE —conglomerado que controla Ueno Bank— revelan que el control de Parque Isla de Francia SApasóamanosde su plana mayor. Según los prospectos de emisión de bonos del Grupo Vázquez (diciembre del 2025) y de Ueno Bank (enero del 2026), Isla de Francia SA es ahora dirigida por personas vinculadas directamente a ese grupo empresarial.

El nuevo director presidente es Guillermo Vázquez, quienademásestitular de Itti Saeca y de Ueno Bank SA, además de ser miembro del directorio del Grupo Vázquez. Como director titular de Isla de Francia figura Miguel Almada, también director de Itti Saeca, síndico de Ueno Bank y del Grupo Vázquez. De la misma manera, como síndico titular ahora aparece César Astigarraga, quien también es director de Itti Saeca, síndico de Ueno Bank y directivo vinculado al esquema del Grupo Vázquez.

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IPS recibió solicitud de cambio

El director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, confirmó que el contrato está a nombre de Leoz Callizo comounipersonal, pero que ingresó la solicitud de cambio de Razón Social a una Entidad Jurídica “que actualmente está en proceso de evaluación”.

Aseguró que está permitido hacer el cambio toda vez que se reúnan las condiciones de solvencia económica-financiera para hacer frente a las obligaciones contractuales. “Y debe ser puesto a consideración del Consejo para su aprobación respectiva”, añadió. Expresó que el arrendatario está cumpliendo con el cronograma de inversión yque está al día con el canon.

Ascenso del Grupo Vázquez

En coincidencia exacta con el ascenso de Santiago Peña a la presidencia de la República, el Grupo Vázquez SAE–presidido por Federico Miguel Vázquez– tuvo una gran expansión. Documentos oficiales y de acceso abierto revelan cómo el conglomerado saltó de tener 24 compañías acasi 40 en tiempo récord, una multiplicación que calza de forma perfecta con la captura de fondos públicos y adjudicaciones estatales que comenzaron a aumentar con la llegada de este Gobierno.

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Solo por mencionar, Ueno Bank logró capturar US$ 806 millones de dinero público al cierre de marzo de este año, disparando los depósitos estatales recibidos de forma exponencial a partir del inicio de la era Peña. Hoy en día este banco ya tiene su cartel instalado en la “Ciudad deportiva” edificada en predio del IPS.