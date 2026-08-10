Clima en Paraguay: semana con arranque fresco y alerta de tormentas

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados y vientos moderados del sur, con probables lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del norte y este del país.

Desde alrededor de las 5:20 de hoy está activa una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” -lluvias y tormentas “moderadas a fuertes”- en el departamento de Amambay y en el norte de Alto Paraguay.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares en los próximos días, con probabilidad de lluvias principalmente en el norte y este.

Días frescos en Paraguay

El ambiente en Paraguay se mantiene fresco. Asunción registraba hoy 12 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados centígrados en la capital, 20 en Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en el sur.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 13 °C 19 °C San Pedro 13 °C 17 °C Caacupé 12 °C 17 °C Villarrica 11 °C 17 °C Coronel Oviedo 12 °C 19 °C Caazapá 10 °C 16 °C Encarnación 9 °C 15 °C San Juan Bautista 10 °C 15 °C Paraguarí 11 °C 16 °C Ciudad del Este 12 °C 20 °C Asunción 12 °C 17 °C Pilar 10 °C 15 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 23 °C Salto del Guairá 14 °C 21 ºC Pozo Colorado 14 °C 17 °C Fuerte Olimpo 18 °C 23 °C Mariscal Estigarribia 15 °C 18 °C

Se esperan índices similares mañana, martes. Sin embargo, la temperatura subiría el miércoles, con una máxima de 25 grados en Asunción y una mínima de 15.