Clima en Paraguay: semana con arranque fresco y alerta de tormentas

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados y vientos moderados del sur, con probables lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del norte y este del país.
Desde alrededor de las 5:20 de hoy está activa una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” -lluvias y tormentas “moderadas a fuertes”- en el departamento de Amambay y en el norte de Alto Paraguay.
Las condiciones del tiempo se mantendrían similares en los próximos días, con probabilidad de lluvias principalmente en el norte y este.
Días frescos en Paraguay
El ambiente en Paraguay se mantiene fresco. Asunción registraba hoy 12 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados centígrados en la capital, 20 en Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en el sur.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
13 °C
19 °C
San Pedro
13 °C
17 °C
Caacupé
12 °C
17 °C
Villarrica
11 °C
17 °C
Coronel Oviedo
12 °C
19 °C
Caazapá
10 °C
16 °C
Encarnación
9 °C
15 °C
San Juan Bautista
10 °C
15 °C
Paraguarí
11 °C
16 °C
Ciudad del Este
12 °C
20 °C
Asunción
12 °C
17 °C
Pilar
10 °C
15 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
23 °C
Salto del Guairá
14 °C
21 ºC
Pozo Colorado
14 °C
17 °C
Fuerte Olimpo
18 °C
23 °C
Mariscal Estigarribia
15 °C
18 °C
Se esperan índices similares mañana, martes. Sin embargo, la temperatura subiría el miércoles, con una máxima de 25 grados en Asunción y una mínima de 15.