Clima
10 de agosto de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: semana con arranque fresco y alerta de tormentas

Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en el sur de Boquerón. Archivo.
Fernando Romero, ABC Color

Esta semana en Paraguay comienza con temperaturas bajas y posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Dos departamentos del norte del país están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados y vientos moderados del sur, con probables lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del norte y este del país.

Desde alrededor de las 5:20 de hoy está activa una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” -lluvias y tormentas “moderadas a fuertes”- en el departamento de Amambay y en el norte de Alto Paraguay.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares en los próximos días, con probabilidad de lluvias principalmente en el norte y este.

Días frescos en Paraguay

El ambiente en Paraguay se mantiene fresco. Asunción registraba hoy 12 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados centígrados en la capital, 20 en Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en el sur.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

13 °C

19 °C

San Pedro

13 °C

17 °C

Caacupé

12 °C

17 °C

Villarrica

11 °C

17 °C

Coronel Oviedo

12 °C

19 °C

Caazapá

10 °C

16 °C

Encarnación

9 °C

15 °C

San Juan Bautista

10 °C

15 °C

Paraguarí

11 °C

16 °C

Ciudad del Este

12 °C

20 °C

Asunción

12 °C

17 °C

Pilar

10 °C

15 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

23 °C

Salto del Guairá

14 °C

21 ºC

Pozo Colorado

14 °C

17 °C

Fuerte Olimpo

18 °C

23 °C

Mariscal Estigarribia

15 °C

18 °C

Se esperan índices similares mañana, martes. Sin embargo, la temperatura subiría el miércoles, con una máxima de 25 grados en Asunción y una mínima de 15.