La dura crítica de Leite a Peña por la falta de medicamentos: “No todo lo que hace el Presidente está bien”

Este domingo, durante una extensa entrevista en el programa En Detalles, el senador cartista Gustavo Leite negó estar enfrentado con el presidente Santiago Peña, aunque lanzó duras críticas contra decisiones de su administración, especialmente por el manejo de la deuda con las farmacéuticas y la falta de medicamentos en los hospitales.

“Ni todo lo que yo digo está bien, ni todo lo que el Presidente de la República hace está bien”, sostuvo el legislador, al remarcar que las diferencias dentro del oficialismo no deberían interpretarse automáticamente como una ruptura.

Leite incluso atribuyó a Peña la responsabilidad por las decisiones que considera acertadas y también por aquellas que juzga equivocadas. “Las que hizo mal también van a ser de su única autoría”, afirmó.

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Críticas desde el propio oficialismo

El senador sostuvo que el Partido Colorado debe recuperar “la bandera del cambio” y defendió su derecho a cuestionar las decisiones del Gobierno pese a pertenecer al mismo movimiento político del mandatario.

En ese contexto, apuntó contra el manejo energético, la planificación estatal y, con mayor énfasis, contra la situación financiera del Ministerio de Salud. Según Leite, el Gobierno terminó utilizando recursos destinados a medicamentos para cubrir deudas acumuladas de años anteriores.

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“Se resienten otra vez la compra de medicamento”, afirmó al describir la situación como “el peor de los mundos”.

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Cuestiona deuda millonaria y pide determinar responsables

Leite cuestionó que se hayan generado obligaciones por encima de los montos previstos en el presupuesto y reclamó que se determine quién autorizó esas operaciones.

Según explicó, inicialmente se aprobaron recursos por unos US$ 600 millones y ahora el Estado debe afrontar una deuda que, de acuerdo con sus estimaciones, podría llegar a US$ 2.000 millones.

El senador sostuvo que la situación debería ser investigada por los organismos de control y la Fiscalía. “Quiero saber quién violó o quiénes violaron y quiero saber cuáles van a ser las consecuencias”, afirmó.

También cuestionó el denominado “bicicleteo” financiero de la deuda. Según su explicación, refinanciar las obligaciones mediante nuevas emisiones termina encareciendo el costo para el Estado.

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“La falta de medicamentos es perenne”

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue su reconocimiento de que la falta de medicamentos en los hospitales no constituye un problema nuevo.

Leite cuestionó que se hayan asumido compromisos millonarios mientras persiste el reclamo de pacientes por la falta de fármacos. “El reclamo de la falta de medicamentos es perenne, no es nuevo”, señaló.

A su criterio, la situación resulta especialmente grave porque se habría comprometido dinero destinado al abastecimiento sanitario para pagar obligaciones anteriores.

“Se incurrió en la plurianualidad, se compraron no sé qué cosas, pero la gente está descontenta”, cuestionó.

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Propone recortar gastos para financiar Salud

Leite insistió en su propuesta de modificar la estructura del Presupuesto General de la Nación y recortar gastos que considera prescindibles para destinarlos a áreas que califica como esenciales.

El legislador sostuvo que existen al menos US$ 80 millones en gastos prescindibles que podrían ser reasignados y planteó que Salud, Educación, Seguridad y Justicia deben ocupar el primer nivel de prioridades presupuestarias.

“No es que sean innecesarios, son prescindibles”, aclaró al referirse a los gastos que propone reducir.

Su planteamiento también contempla una profunda reforma del aparato estatal, incluida la posibilidad de ofrecer un retiro voluntario a unos 100.000 funcionarios públicos.

Una crítica incómoda para Honor Colorado

Las declaraciones adquieren particular relevancia política porque Leite integra Honor Colorado, el mismo movimiento que llevó a Peña a la Presidencia de la República.

Por eso, su discurso no plantea una oposición al Gobierno, sino una crítica desde las propias filas oficialistas. El senador insiste en que no pretende “enfrentarse” con Peña, pero reclama públicamente cambios en la administración de los recursos públicos y mayor transparencia sobre las decisiones que generaron la deuda.

El planteamiento abre una discusión incómoda dentro del oficialismo: si la gestión es responsabilidad del Ejecutivo, también lo es de quienes acompañaron y respaldaron políticamente sus decisiones.

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“Yo estoy a favor de la transparencia”

Leite rechazó que sus cuestionamientos sean interpretados como una postura contra el Gobierno. “Yo estoy a favor de la transparencia”, afirmó.

También cuestionó que dentro del Partido Colorado exista una tendencia a interpretar cualquier crítica interna como una confrontación.

En ese sentido, sostuvo que el oficialismo debe abandonar la idea de que todas las decisiones del Gobierno deben ser defendidas por sus propios dirigentes. “No todo lo que el Presidente de la República hace está bien”, insistió.

Su propuesta, según explicó, es priorizar los servicios esenciales, reducir el gasto estatal y revisar la forma en que se construye y ejecuta el presupuesto.

Reforma del Estado y retiro voluntario

El senador planteó además un retiro voluntario para una parte de los funcionarios públicos como mecanismo para reducir el gasto salarial y liberar recursos para otras áreas.

Según su estimación, el costo del retiro podría recuperarse en aproximadamente un año y los recursos posteriormente podrían ser destinados a medicamentos.

Leite también defendió una mayor participación del sector privado en la ejecución de obras públicas y cuestionó el tamaño y la estructura actual del Estado.

“Los aviones cambiaron. Mirá lo que hacemos hoy con los teléfonos. Todo innovó, pero el Estado se sigue inerciando como hace setenta años”, afirmó.

Para el senador, Paraguay necesita replantear sus prioridades antes de que el peso de la deuda, el gasto público y las deficiencias en servicios esenciales terminen agravando aún más la situación.