Política
10 de agosto de 2026 a la - 01:00

Agencia ligada a Red Desinformante operó en campaña de Camilo Pérez

Camilo Pérez, con gafas y camisa blanca, es entrevistado por la prensa, rodeado de personas con micrófonos y cámaras.
Camilo Pérez (centro, con camisa blanca) en un local de votación de las internas municipales.Silvio Rojas

Datos de Google revelan que Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción, difundió cuatro anuncios digitales a través de la empresa Oranget Digital SAS, ligada a la agencia Azafrán SA. Azafrán fue creada en O’Leary 966, la misma dirección donde figura registrada la línea celular vinculada a “Despierta Paraguay”, una de las principales páginas de La Red Desinformante.

Por Leonardo Gómez Berniga

Registros oficiales del Centro de Transparencia de Google Ads exponen cómo la empresa argentina Oranget Digital SAS ejecutó cuatro anuncios a favor de la campaña del candidato a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez. Según registros, los anuncios circularon del 21 al 26 de mayo de 2026, durante la recta final de la interna partidaria.

Camilo Pérez sonriente en un evento, rodeado de simpatizantes con carteles que promueven su candidatura.
La campaña digital del candidato a intendente oficialista, Camilo Pérez, se ejecutó a través de la red de anuncios de Google desde el 21 al 26 de mayo de 2026 a través de la cuenta publicitaria de Oranget Digital SAS, ligada a la agencia Azafrán.

Oranget Digital es una empresa ligada a la argentina Azafrán SA, cuya sede legal declarada en Paraguay figura en O’Leary N° 966, Asunción, misma ubicación donde aparece registrada la línea celular utilizada por La Red Desinformante para operar la página de ataques “Despierta Paraguay” (DPY).

La agencia, además, apareció fuertemente ligada a la actual viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, e incluso desarrolló un “chatbot” para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, evento apoyado por el Gobierno.

Azafrán desarrolló un bot para ASU 2025, un “emblema” del Gobierno.
Azafrán desarrolló un bot para ASU 2025, un “emblema” del Gobierno.

Más coincidencias

La constitución formal de Oranget Digital SAS, asentada en Buenos Aires, detalla que la firma tiene como administradores titulares a Mariela Laura Sayago y José Ignacio García.

Estos nombres coinciden con la estructura administrativa y de control de los titulares de la agencia Azafrán SA en Paraguay.

Documento administrativo sobre la constitución de Oranget Digital S.A.S., sin personas visibles.
Se formaliza la creación de la empresa Oranget Digital S.A.S. en Buenos Aires, con detalles de su estructura administrativa.

El perfil de Oranget Digital en Google revela también que la persona jurídica es utilizada activamente para difundir anuncios en internet de clientes “oficiales” de Azafrán SA, e incluso publicidad hacia el sitio oficial de la propia agencia.

Desde el inicio de esta investigación periodística, este medio ha intentado obtener de forma reiterada la versión de los involucrados en esta maniobra digital.

Lea más: Celular usado para “campaña sucia” revela nexo con viceministra de Mitic

Desde ABC intentamos contactar a Camilo Pérez al teléfono con terminación 600, sin obtener retorno.

Por otra parte, desde mayo procuramos contactar con los representantes de la agencia Azafrán SA, por celular, LinkedIn y correo, sin haber obtenido ningún tipo de respuesta o descargo hasta la fecha de esta publicación.

La base de O’Leary 966

La dirección física declarada por Azafrán SA en O’Leary 966, Asunción, apareció recurrentemente durante toda la investigación de La Red Desinformante.

En ese mismo inmueble funciona el estudio jurídico de la abogada Margarita Heralesky, quien ejerció la defensa de Gisele Mousques en la demanda judicial contra el empresario Christian Chena, buscando silenciar publicaciones periodísticas.

En la misma dirección de Bracho y Azafrán SA opera el estudio jurídico “Heralesky Abogados”.
En la misma dirección de Bracho y Azafrán SA opera el estudio jurídico “Heralesky Abogados”.

Allí también figura registrada la línea telefónica de la venezolana Yecika Bracho Atacho, sindicada como la titular del celular utilizado por “Despierta Paraguay”.

Chena y su abogada tienen una causa penal abierta contra DPY por calumnia e injuria. Recientemente, Bracho fue acusada y no se presentó a la audiencia de mediación formal fijada, cerrando así la vía de la conciliación amistosa.