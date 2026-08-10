Agencia ligada a Red Desinformante operó en campaña de Camilo Pérez

Registros oficiales del Centro de Transparencia de Google Ads exponen cómo la empresa argentina Oranget Digital SAS ejecutó cuatro anuncios a favor de la campaña del candidato a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez. Según registros, los anuncios circularon del 21 al 26 de mayo de 2026, durante la recta final de la interna partidaria.

Oranget Digital es una empresa ligada a la argentina Azafrán SA, cuya sede legal declarada en Paraguay figura en O’Leary N° 966, Asunción, misma ubicación donde aparece registrada la línea celular utilizada por La Red Desinformante para operar la página de ataques “Despierta Paraguay” (DPY).

La agencia, además, apareció fuertemente ligada a la actual viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, e incluso desarrolló un “chatbot” para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, evento apoyado por el Gobierno.

Más coincidencias

La constitución formal de Oranget Digital SAS, asentada en Buenos Aires, detalla que la firma tiene como administradores titulares a Mariela Laura Sayago y José Ignacio García.

Estos nombres coinciden con la estructura administrativa y de control de los titulares de la agencia Azafrán SA en Paraguay.

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El perfil de Oranget Digital en Google revela también que la persona jurídica es utilizada activamente para difundir anuncios en internet de clientes “oficiales” de Azafrán SA, e incluso publicidad hacia el sitio oficial de la propia agencia.

Desde el inicio de esta investigación periodística, este medio ha intentado obtener de forma reiterada la versión de los involucrados en esta maniobra digital.

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Desde ABC intentamos contactar a Camilo Pérez al teléfono con terminación 600, sin obtener retorno.

Por otra parte, desde mayo procuramos contactar con los representantes de la agencia Azafrán SA, por celular, LinkedIn y correo, sin haber obtenido ningún tipo de respuesta o descargo hasta la fecha de esta publicación.

La base de O’Leary 966

La dirección física declarada por Azafrán SA en O’Leary 966, Asunción, apareció recurrentemente durante toda la investigación de La Red Desinformante.

En ese mismo inmueble funciona el estudio jurídico de la abogada Margarita Heralesky, quien ejerció la defensa de Gisele Mousques en la demanda judicial contra el empresario Christian Chena, buscando silenciar publicaciones periodísticas.

Allí también figura registrada la línea telefónica de la venezolana Yecika Bracho Atacho, sindicada como la titular del celular utilizado por “Despierta Paraguay”.

Chena y su abogada tienen una causa penal abierta contra DPY por calumnia e injuria. Recientemente, Bracho fue acusada y no se presentó a la audiencia de mediación formal fijada, cerrando así la vía de la conciliación amistosa.