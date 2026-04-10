A La Gran 7-30
10 de abril de 2026 - 12:38

AUDIO: El múltiple asesino Cruhy Arroyo Folle vuelve a prisión

Cruhy Arroyo Folle, autor de la Masacre de San Lorenzo, recapturad y encarcelado.
Cruhy Arroyo Folle, autor de la Masacre de San Lorenzo, recapturado y encarcelado.