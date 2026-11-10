Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída

El comunicador Alfredo Guachiré reveló en sus redes sociales una factura por la suma de US$ 15.000 emitida por el economista Amílcar Ferreira a nombre del Grupo Vázquez, el holding vinculado directamente a la cúpula de Ueno Bank.

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Según la publicación, la factura, con fecha del 30 de octubre de 2026, fue expedida bajo el concepto de “honorarios profesionales por asesoría”. Ese mismo 30 de octubre, apenas dos días antes de que estallara el proceso de resolución de Ueno Bank, Ferreira brindaba declaraciones mediáticas defendiendo la solvencia del banco y acusando a sectores críticos de promover un supuesto “terrorismo financiero”.

Las acusaciones de “terrorismo financiero”

El día en que se emitió el comprobante legal, el diario La Tribuna, también vinculado al grupo empresarial de Ueno, publicó una nota donde el analista financiero manifestaba su postura en contra de los cuestionamientos hacia la firma.

En esa entrevista, Ferreira calificaba las advertencias sobre el agujero patrimonial de la entidad como campañas de rumores alarmistas y responsabilizaba a ciertos medios y actores políticos de encarar una “guerra” contra la institución financiera.

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El economista había destacado la supuesta solidez del modelo de negocios de Ueno Bank y anunció como inminente una fuerte capitalización del grupo.

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Guachiré aclaró en su reporte que verificó la validez del timbrado y el RUC de la factura en el sistema Marangatú de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Si bien el comunicador precisó que prestar servicios de consultoría no constituye una ilegalidad en sí misma, remarcó la importancia de transparentar los vínculos comerciales.

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“En este momento necesitamos saber desde dónde opina cada uno y qué lazos tiene con los sectores que analiza, para escuchar sus posturas con la información completa sobre la mesa”, enfatizó.

Ferreira dice que brindó asesoría para buscar compradores

Ante la difusión y la ola de reacciones en las redes, Amílcar Ferreira se puso en contacto con el comunicador para solicitar su derecho a réplica y difundió un comunicado oficial firmado en representación de su consultora, SEI.

En el texto, el economista confirmó la veracidad del documento contable, pero rechazó que el dinero corresponda a un pago por sus apariciones en los medios.

Ferreira explicó que en los últimos meses de operación de la entidad, el Grupo Vázquez contrató formalmente los servicios de su estudio para entablar contacto con grupos financieros internacionales y actuar en su representación, con el objetivo de lograr una capitalización de emergencia o la venta total del paquete accionario del banco.

Justificó la contratación recordando sus más de 20 años de trayectoria en estructuración de financiamientos, fusiones de empresas y colocación de bonos en el exterior.

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El consultor argumentó además que las tareas de su firma se rigen por estrictas cláusulas de confidencialidad, motivo por el cual no había hecho mención pública previa a dicho vínculo contractual.