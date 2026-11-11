Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía

La investigación fiscal sobre el caso Ueno ampliará su alcance y pondrá bajo la lupa al pastor evangélico Joshua Abreu, quien se desempeñó como director de Ueno Casa de Bolsa. El Ministerio Público confirmó que analizará su participación en las operaciones realizadas entre esa entidad y Ueno Bank.

Durante una conferencia de prensa brindada este miércoles, los agentes fiscales fueron consultados sobre la eventual inclusión en las investigaciones de la exprimera dama Leticia Ocampos, su nuera Serenella Argaña y su hijo Gonzalo Peña, así como de Joshua Abreu y el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos.

Al referirse a la causa que involucra a los directivos de Ueno Bank, el fiscal Francisco Cabrera explicó que las actuaciones relacionadas con el banco no constituyen la totalidad de los hechos que analiza el Ministerio Público.

“La investigación con relación a las personas que trabajaban en el banco no están cerradas. En el acta de imputación, esa porción fáctica se centra en las actuaciones del banco, relacionadas con otorgamiento de créditos y sobregiros de manera irregular, y también existe una línea que va a ser aborda en los próximos días con relación a lo que es la Bolsa de Valores y Ueno Casa de Bolsa, que es otra parte del banco y del grupo que todavía no está siendo descripta en lo que es la relación fáctica de los hechos atribuidos”, refirió.

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Fiscalía investigará a Joshua Abreu por el caso Ueno

Sobre la situación de Abreu, el fiscal Cabrera confirmó que el exdirector de Ueno Casa de Bolsa será objeto de investigación dentro de la línea que analiza las operaciones entre esa entidad y el banco.

“Por supuesto que Joshua Abreu va a ser objeto de investigación, ya que él era director de esa casa de bolsa de valores. Por supuesto que se van a analizar los hechos y también las vinculaciones porque producto de la recopilación de información es que se van detectando operaciones vinculadas del banco con la casa de bolsa. Eso va a ser objeto de procesamiento y pronunciamiento de parte del Ministerio Público”, añadió.

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Abreu fue director titular de Ueno Casa de Bolsa, entidad que posteriormente quedó suspendida por el Banco Central del Paraguay (BCP). Además, minutos antes de que una comitiva fiscal y policial allanara sus instalaciones el lunes pasado, el personal que se encontraba en el lugar habría intentado eliminar documentos relacionados con el expresidente Santiago Peña.

Su trayectoria también incluye cargos relevantes en el sector financiero. Fue presidente de la Comisión Nacional de Valores entre 2018 y 2023 y posteriormente se desempeñó como primer superintendente de Valores del BCP, entre 2023 y 2024. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez también fue nombrado en la Comisión Nacional de Valores del Ministerio de Industria y Comercio.

Fiscalía analiza a otros directivos y funcionarios

Por otra parte, la fiscala Verónica Valdez se refirió a la investigación relacionada con el expresidente Santiago Peña y aclaró que las pesquisas no se limitan a las personas que ya fueron imputadas.

“La investigación ahora no se centra exclusivamente con respecto a las personas imputadas. Por una parte, tenemos esa investigación sobre esa porción de hechos, pero sigue adelante la investigación con respecto a otros directivos, otros funcionarios y a otras porciones de hechos, puesto que el perjuicio patrimonial se habría producido de varias maneras y habría afectado a varias entidades”, mencionó.

Consultada sobre la posibilidad de ampliar la acusación a los mencionados familiares de Peña, así como de Abreu y Fernández Valdovinos, respondió que forman parte de las líneas investigativas y que se preparan nuevas diligencias para avanzar sobre las hipótesis fiscales.

“La respuesta es afirmativa, sigue la investigación con respecto a otros personas. Sí, (esos nombres están en la carpeta de investigación) y aunque no estén físicamente en la carpeta, tenemos hipótesis que vamos formulando y estamos haciendo planificaciones que posteriormente se van a traducir en diligencias”, añadió.

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Abreu pidió permiso al CFA

En paralelo a la investigación, Abreu solicitó un permiso temporal en el Centro Familiar de Adoración (CFA), donde se desempeña como pastor.

Su alejamiento se produce en medio de la repercusión pública del caso Ueno Bank. El considerado líder religioso es yerno de José Alberto Alderete, exasesor político de Santiago Peña y exsuperintendente de Valores.

Tras la destitución -vía juicio político- de Peña y la difusión de informes sobre Abreu en redes sociales, el perfil de la Iglesia CFA —liderada por exdirector de Ueno y su familia— emitió un comunicado con comentarios limitados en el que invita a todos “a unirnos en oración por las personas y familias afectadas, por nuestra nación y por las autoridades”.

Caso Ueno: dos causas penales en la Fiscalía

Técnicamente, el caso Ueno Bank está dividido en dos causas penales que se encuentran a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

La primera es la causa 89, caratulada Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros sobre lesión de confianza y otros. En este expediente están procesados los ocho directivos de Ueno Bank y otros 19 directivos de empresas vinculadas que habrían participado en la dispersión de fondos públicos.

Esta causa está a cargo de los fiscales Luz Analía Guerrero de Martínez, Luis Lionel Piñánez García, Francisco Manuel Cabrera Sanabria, Silvio Ignacio Corbeta Dinamarca, Jorge Luis Arce Rolandi y Yeimy Rossana Adle Monges.

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Causa sobre Santiago Peña

La segunda es la causa 92, caratulada Santiago Peña Palacios sobre lesión de confianza y otros. En este expediente ya están procesados el expresidente de la República y el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding. También podría sumarse el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, luego del allanamiento realizado en su vivienda.

El expediente está a cargo de los fiscales María Verónica Valdez Rivas, Laura Mercedes Giacummo Fernández, Silvia Margarita González Véster, Elena Fiore Franco, Christian Manuel Benítez Cáceres y Ruth Karina Benítez.