Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo

El imputado Federico Miguel Vázquez tenía una fascinación: la colección de vehículos de alta grama y una fijación con los de color negro.

Un inventario al 30 de setiembre de 2026 al cual tuvo acceso nuestro diario evidencia que solo el Grupo Vázquez SAE tenía a su nombre 39 vehículos, valorados en US$ 3.100.786 (G. 19.143 millones al cambio de hoy).

Entre los modelos más costosos figuran un Audi RS Q8 de US$ 234.000 (G. 1.451 millones), un Mercedes-Benz G580 de US$ 225.000 (G. 1.395 millones) y un Audi e-tron GT RS de US$ 186.000. También aparece un Rolls-Royce Phantom (2016), que fue adquirido por U$S 184.488, según la factura.

En el documento también se citan un Lexus LX 500D 2023, cotizado en US$ 178.200, y dos Land Rover Defender, valuados en US$ 174.000 cada uno. La colección de vehículos se completa con un Lexus LX700H híbrido 2026, de US$ 171.000 y una Toyota Land Cruiser VX 300 GR, de US$ 165.000.

También figuran un Toyota Land Cruiser Prado, de US$ 122.500; un BMW M2 Coupé, de US$ 117.600; una pala cargadora SEM 655D, de US$ 110.000; y un Volvo XC90 híbrido, modelo 2026, cotizado en US$ 104.000.

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Blindaje en Brasil

Posterior a su compra, un Land Rover (2026) fue enviado a Brasil para ser blindado. Facturas y un presupuesto emitidos a principios de este año por una firma de São Paulo, detallan que el blindaje completo de ese vehículo tuvo un costo de US$ 23.500 (más de G. 145 millones al cambio actual).

Según los datos brindados por el Ministerio Público, prácticamente todos los vehículos que están siendo incautados fueron blindados.

Embarcaciones, motos y carritos

La flota de rodados del Grupo Vázquez no se limita a automóviles convencionales. Incluye una embarcación Sea-Doo RXTX325, modelo 2026, valuada en US$ 37.000; un carrito de golf eléctrico EZGO Express L6 Elite, de US$ 15.000; y un vehículo todoterreno Polaris RZR, de US$ 44.000. A estos bienes se suman camionetas Toyota, Nissan, Chevrolet e Isuzu, además de otros modelos Audi, Mercedes-Benz y Volvo de menor valor.

El inventario también registra motocicletas y vehículos de trabajo.

Facturas confirman precios

Según facturas a las cuales accedimos, el Bentley Continental GT V8, modelo 2020, color negro, fue adquirido por el Grupo Vázquez por US$ 145.735. Este rodado fue importado el 26 de marzo de este año. La factura fue hecha a nombre de dicho conglomerado y el nombre de contacto es Víctor Vázquez, padre del hoy imputado y expresidente de GV.

Un total de 26 vehículos, de la flota de casi 40, son de color negro, solo seis son blancos y cinco azules. Según los últimos reportes, solo ocho de esta lista ya fueron decomisados por el Ministerio Público, por lo que se desconoce el paradero del resto de los rodados.

Incautaciones

Por otra parte, en los operativos llevados a cabo por el Ministerio Público, fueron recuperadas dos aeronaves: un jet King Air 300, de casi US$ 4 millones y un Baron B55 (bimotor) de US$ 280.000.

También se incautó esta semana un Mercedes Benz SLS AMG “alas de gaviota”, cuyo valor supera los G. 1.367 millones, de acuerdo a la factura electrónica emitida el 21 de julio pasado. Las puertas de este modelo se abren para arriba y la forma es similar a dicha ave.

Ese rodado fue hallado en un taller mecánico de Asunción, donde fue llevado para “modificación de carrocería al diseño S1300”. Solo por ese trabajo el Grupo Vázquez pagó G. 236 millones, según la factura. El otro rodado que estaba en el taller era un Mercedes Benz, modelo Ponton, para cuya restauración se pagaron G. 249.010.000.

Otro de los procedimientos llevados a cabo por uno de los equipos fiscales tuvo lugar en el domicilio de Miguel Vázquez, situado en el barrio Mbocayaty de Asunción, donde se encontraron en total 9 vehículos de alta gama cuyo valor en conjunto rondaría la suma de US$ 1.813.000, según el estimativo de precios en el mercado.

De la misma manera, el Ministerio Público incautó un Porsche GT3 911, cuyo valor ronda los U$S 328.000, y también se halló la cédula verde de un Ferrari F340 Spider Cabriolet, que costaría U$S 250.000. En total, entre todo lo decomisado se habla de un valor aproximado de US$ 8,2 millones (G. 50.815 millones, al cambio de hoy).

De acuerdo con los datos facilitados por fuentes judiciales, la colección de lujosos autos que tenía Vázquez en su domicilio ni siquiera tenían uso, sino que eran para mera exhibición en un rincón de su casa.

Los bienes inmovilizados

El valor en conjunto de los vehículos, aviones y yate, incautados con relación al exdirectivo de Ueno Bank, rondaría la suma de US$ 10.000.000.

A esa cifra, deben sumarse al menos 31 vehículos que forman parte de la flota de autos, embarcaciones y motos que siguen sin ser decomisados.

El total acumulado, entre el inventario al cual accedimos y lo incautado, alcanza los US$ 11.647.000.

Otros lujos del CEO de Ueno y su entorno

Los vehículos son apenas una parte de los bienes y lujos atribuidos al entorno del Grupo Vázquez. Entre los datos entregados a ABC Color para solicitar la inmovilización y recuperación de activos en beneficio de los afectados por el quiebre de Ueno Bank también aparecen entregas de dinero en efectivo dentro de sobres manila, yates, más aeronaves, relojes Rolex exclusivos y muchos otros lujos más.

Ayer publicamos la compra de un lujoso departamento en Miami, cuyo precio final rondaría los US$ 10 millones. El inmueble está ubicado en la exclusiva playa de Sunny Isles, sobre la avenida Collins de Miami, en el piso 50 de un condominio de nombre St. Regis Residences. Va a tener tres piscinas frente al océano, playa privada, spa, tratamientos y áreas de relajación. También contará con gimnasio de lujo, sala de proyección de cine privado y restaurantes, espacios sociales y servicio gastronómico a las residencias. No obstante, el proyecto estará listo en el 2028, por lo que es altamente probable que la cabeza del grupo Vázquez no llegue a habitarla.