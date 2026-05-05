A La Gran 7-30
05 de mayo de 2026 a la - 11:55

AUDIO: Feria de la carne en la Costanera: Precios y horarios

Dos mujeres en camisetas oscuras y gorras verdes sostienen puertas de refrigeradores llenos de carne en una feria.
La feria comenzará mañana a las 7:30.Ministerio de Agricultura y Ganadería.