Clima en Paraguay: ¿Cuándo llegan las tormentas y el frío esta semana?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían mañana jueves con la llegada de nuevas tormentas y precipitaciones que afectarían a la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y continuarían al menos hasta el viernes.

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El ambiente se mantendría caluroso hoy, con temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 31 en Ciudad del Este y hasta 36 en el Chaco.

Fuerte descenso de la temperatura

Mañana se esperan temperaturas similares a las de hoy. Sin embargo, el viernes se registraría un importante descenso de los índices, con una máxima de solo 19 grados en la capital y una mínima de 14 grados, con temperaturas mínimas similares en todo el país.

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Las temperaturas mínimas podrían situarse por debajo de los 10 grados durante el fin de semana.