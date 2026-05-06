IPS: salta otra empresa con sospechosa experiencia en mantenimiento de ascensores

El nuevo titular del Consejo de Administración del IPS, Isaías Fretes, denunció días pasados la adjudicación del servicio de mantenimiento y reparación de ascensores del Hospital Central a una empresa con supuestos malos antecedentes.

Se trata de Renfe SA, cuyo representante es Santiago González. Según Fretes, la mencionada firma había ganado el proceso en tres ocasiones, pese a presentar el precio más alto y contar con cuestionamientos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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Lo irónico es que, una semana antes de su destitución, Jorge Brítez -con el respaldo del Consejo de Administración, que la mayoría sigue hasta ahora- aprobó otra adjudicación llamativa para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores con provisión de repuestos.

En este caso, la beneficiada es la firma Soluciones Energéticas Tecnología Innovación SA (Seti SA), representada por los hermanos Carlos Horacio y César Antonio Colmán Sanabria.

La resolución CA N° 027-011/2026, fechada el 16 de abril de 2026, señala que la adjudicación se realizó en el marco del llamado a licitación con ID 467.678, por un monto mínimo de G. 2.000 millones y un máximo de G. 4.000 millones.

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Brítez dejó el cargo pocos días después, el 22 de abril de 2026. Según el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el contrato contempla el mantenimiento de los ascensores de los edificios Central y Boquerón.

Especialista en generadores

Los antecedentes revelan que Seti SA registra en el portal de Contrataciones Públicas un solo contrato previo para el mantenimiento de ascensores. Casualmente, fue con el IPS y correspondió al Lote 1 del llamado con ID 399.782, por un monto máximo de G. 6.006 millones.

Llamativamente, según su propia página web y los registros en la DNCP, la especialidad de Seti SA es venta y Servicios Instalaciones en Media & Baja Tensión Productos para Generadores & Medición y Control. Este es, precisamente, el principal producto por el cual suele ser adjudicada por las instituciones públicas, de acuerdo con los registros en Contrataciones Públicas.

El único contrato previo de este rubro que Seti SA obtuvo con el IPS se remonta al año 2022, durante la presidencia del IPS de Vicente Bataglia. En aquel entonces, la previsional exigía demostrar experiencia en instalación, modernización o mantenimiento de ascensores, mediante contratos o facturas que sumaran al menos el 50% del monto total ofertado en los últimos cinco años (2016-2020).

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Según los documentos adjuntos al informe de evaluación, Seti SA presentó como respaldo de experiencia contratos con la empresa Novatech. Sorpresivamente, Novatech es el nombre de fantasía de la empresa unipersonal de Carlos Horacio Colmán Sanabria, uno de los actuales representantes de Seti SA.

Resulta aún más sospechoso que tanto Novatech como Seti SA comparten la misma dirección física: General Garay casi Transchaco.

A esto se suma que la empresa Seti registra una sanción con inhabilitación de 10 meses en el año 2013. El portal de la DNCP revela que Seti SA ya logró cobrar más de G. 5.975 millones por aquel primer y único contrato de mantenimiento de ascensores con el IPS.

ABC intentó ayer contactar con la empresa Seti SA, pero el número de linea baja consignado en el su página web no estaba disponible.

Un rubro siempre bajo la lupa

El rubro de mantenimiento de elevadores es un rubro que constantemente genera cuestionamientos.

En 2024, la propia DNCP, a cargo de Agustín Encina, estuvo en el ojo de la tormenta tras adjudicar un contrato de G. 656 millones a la empresa Travepar, de Marco Antonio Marecos Arzamendia.

En aquella ocasión, tras una investigación de ABC, se constató que la dirección consignada por la empresa en la ciudad de San Antonio correspondía, en realidad, a un patio baldío.