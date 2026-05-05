Dólar: economista advierte “desalineamiento” peligroso y pide acción al BCP

El exministro de Hacienda y economista César Barreto lanzó una advertencia sobre la actual cotización del dólar en Paraguay, y señala que existe un “desalineamiento” preocupante respecto a su nivel de equilibrio.

Según Barreto, mientras el dólar se depreció un 10% a nivel mundial en el último año, en Paraguay la caída fue del 25% frente al guaraní, una desproporción que pone en riesgo la competitividad del país.

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Para el analista, esta situación es el resultado de un mercado pequeño y con poca liquidez, donde el Banco Central del Paraguay (BCP) ha dejado de intervenir de manera diaria, permitiendo que la moneda local se fortalezca.

El riesgo de una recesión en el sector exportador

Barreto explicó que una moneda demasiado fuerte no es necesariamente una buena noticia para una economía pequeña e integrada al mundo como la paraguaya. El principal temor es que los sectores que venden al exterior (exportaciones) y las industrias que compiten con productos importados pierdan sus márgenes de ganancia.

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Pérdida de inversión: Los exportadores no tienen margen suficiente para reinvertir.

Costos altos: Las empresas locales enfrentan costos de producción elevados frente a productos importados que llegan cada vez más baratos.

Déficit comercial: Si el guaraní se mantiene fuerte sin ingresos reales de exportación, el país no podrá sostener el consumo de importaciones a largo plazo.

“Yo prefiero evitar correcciones bruscas porque tienen un impacto que va más allá de lo económico. Si el desalineamiento persiste, el ajuste vendrá con grandes saltos y será catastrófico para todos”, sentenció Barreto.

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Críticas a la gestión de liquidez del BCP

El economista señaló que hoy existe una escasez de guaraníes y un exceso de dólares en el mercado, lo que dispara las tasas de interés locales.

Según Barreto, el BCP cometió el error de vender demasiados dólares en el pasado para contener el precio, y ahora debe recomponer la liquidez del sistema.

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“No puede ser que la tasa de interés del BCP sea de 5,50% y en el mercado se mueva al 10,5%. Hay una distorsión clara", afirmó. Apeló a la “grandeza técnica” del Banco Central para reconocer el error y ajustar el rumbo sin generar inflación.

El espejo de Argentina: Un modelo a evitar

Barreto advirtió sobre el peligro de financiar el consumo y el gasto público con capitales de corto plazo que solo buscan ganancias rápidas. Citó el ejemplo de Argentina, donde el sostenimiento de una moneda fuerte de manera artificial terminó en crisis recurrentes de cuenta corriente.

“No quiero devaluar por devaluar, eso no funciona. Lo que busco es que las intervenciones del BCP lleven a una evolución menos traumática. Debemos defender nuestro rumbo como país exportador y evitar un ajuste doloroso en el futuro”, concluyó el experto.