A La Gran 7-30
05 de mayo de 2026 a la - 11:58

AUDIO: Ganaderos aislados en el Chaco claman por “un poco de cariño”

Dos tractores trabajando en un camino de tierra de un establecimiento ganadero.
Ganaderos reparan caminos de estancias en Fuerte Olimpo, y permite salida a pobladores de comunidades aisladas.Gentileza